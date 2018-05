Concerto nel Parco per il premio Monza Italian Music Awards: i primi nomi

Grandi artisti in nomination e prime conferme. Fervono i preparativi per il Monza Music Awards, il grande concerto-evento in programma il 20 luglio nel parco.

Dopo l'annuncio dei due presentatori, Red Ronnie e Francesco Facchinetti, che introdurranno gli ospiti della serata e condurranno lo show, e la conferma della presenza della band Le Vibrazioni, gli organizzatori hanno annunciato anche il primo artista che si esibirà sul palco.

A Monza arriverà il rapper Marracash a cui verrà consegnato un premio speciale: proprio dieci anni fa, il 13 giugno del 2008 usciva il suo primo disco da solista. Le sorprese però non sono finite e ancora non sono stati resi noti i nomi di tutti gli artisti e i cantanti premiati che saranno presenti a Monza (compatibilmente con le proprie turnè e gli impegni). Tra le nomination anche Laura Pausini, Gianna Nannini, Ghali, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, Elisa, J-Ax e Fedez e Vasco Rossi.

Monza Italian Musica Awards

Il Monza Music Award è il riconoscimento che premia artisti e professionisti che hanno valorizzato con il loro contributo la musica italiana nel 2017. L'appuntamento è per il prossimo 20 luglio nel parco di Monza. Il premio Monza Music Award prevede dodici categorie (Artista Maschile dell'Anno, Artista Femminile, Premio Spotify, Premio Youtube...) e tre candidati alla vittoria finale per singola categoria. Durante la serata di premiazione/concerto, nel prato della Gerascia all'Autodromo di Monza, si esibiranno, compatibilmente con le loro disponibilità e l'accettazione dell'invito, i grandi artisti premiati.

Ancora non sono stati resi noti i nomi di tutti gli artisti che saranno sul palco a Monza ma è già possibile acquistare i biglietti per la serata del 20 luglio in prevendita.

Categorie premiate e nomination

Artista maschile dell’anno (Vasco Rossi - Tiziano Ferro - Jovanotti )

Artista femminile dell’anno (Elisa – Gianna Nannini – Laura Pausini)

Miglior band dell’anno (Thegiornalisti - Negramaro - Elio e le Storie Tese )

Artista Alternative maschile dell’anno (Calcutta - Motta - Lo Stato Sociale)

Artista Alternative femminile dell’anno (Levante - Carmen Consoli - Giorginess)

Premio Spotify (Vasco Rossi – J-Ax e Fedez – Tiziano Ferro)

Premio Youtube (Francesco Gabbani – Fabio Rovazzi feat Gianni Morandi - Ghali)

Premio Siae artisti esordienti (Maneskin – Frah Quintale - Giorginess)

Concerto dell’anno (Vasco Rossi - Tiziano Ferro - Fedez J-Ax)

Miglior Festival dell’anno (Idays – Home Festival-Milano Summer Festival)

Agenzia di booking dell’anno (Indipendente Concerti - Live Nation Italia - Fp Group)