Fase2, a Concorezzo scattano i lavori per sostituire le lampade dei lampioni

Prima lo stop dei lavori, ora il via ai cantieri. Nuova luce per Concorezzo. Letteralmente. Nei prossimi giorni, infatti, è in programma la sostituzione di un totale di 100 punti luce nelle strade del comune brianzolo.

L’intervento, come spiegato dal municipio, prevede un costo complessivo di circa 30mila euro. Le plafoniere che verranno montate saranno di ultima generazione, di proprietà comunale e garantiranno un incremento dell'efficienza energetica dell’impianto di illuminazione.

"Questo intervento era in programma per inizio anno – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli- e abbiamo dovuto ovviamente posticipare l’avvio a causa dell’emergenza sanitaria. L’intervento si colloca in una più ampia programmazione di lavori sugli impianti di illuminazione pubblica di Concorezzo iniziato lo scorso inverno e che riguarda in totale oltre 415 pali della luce con una spesa complessiva di circa 720mila euro. Si tratta di interventi che i cittadini chiedono da tempo e a cui abbiamo voluto dare priorità assoluta".