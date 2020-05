Fase 2 a Concorezzo, i parchi restano chiusi ma via libera al mercato

A Concorezzo, così come in tutta Italia, lunedì 4 maggio inizia la Fase 2 con la graduale ripresa delle attività economiche e produttive e un primo allentamento delle misure restrittive per il contenimento del contagio. Anche qui, come accade a Monza, non riapriranno i parchi cittadini. Sì invece al mercato cittadino (solo banchi alimentari) che prenderà il via martedì 5 maggio.

“Con il 4 maggio inizia ufficialmente la Fase Due per la quale, a livello territoriale, ci stiamo preparando da settimane- ha commentato il Sindaco Mauro Capitanio-. Abbiamo quindi voluto programmare una riapertura graduale delle varie attività e dei luoghi pubblici di Concorezzo. Iniziamo la prossima settimana con la riapertura del mercato settimanale. Si tratta di una prova importante per la quale chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini. Abbiamo faticato per arrivare a un contenimento dei contagi e un passo falso potrebbe vanificare tutto l’impegno profuso da tutti fino ad oggi. E’ quindi fondamentale il rispetto delle regole”.

Mercato "a numero chiuso"

Martedì 5 maggio a Concorezzo è in programma la riapertura del mercato settimanale a Concorezzo dei soli banchi alimentari. Gli ingressi saranno contingentati per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitari in vigore. Saranno presenti un totale 20 bancarelle nell’area di via Cavezzali. La zona del mercato sarà delimitata da transenne e da nastri adesivi per indicare l’area di ingresso, di uscita e di attesa. L’ingresso sarà a partire dalle ore 8 da via Cavezzali angolo via De Capitani e l’uscita (entro le ore 12.30) sempre in via Cavezzali, angolo via Libertà.

Sarà consentita la presenza di massimo di 40 persone alla volta (due per ogni banco). Ad ogni persona che uscirà dal mercato sarà fatta entrare un’altra persona per poter garantire il numero massimo consentito per legge. All’ingresso, i volontari coordinati dagli Alpini misureranno la temperatura a tutti coloro che entreranno al mercato e l’accesso non sarà consentito a chi avrà una temperatura al di sopra dei 37.5 gradi. Come indicato dalla normativa in vigore, sarà consentito l’accesso a un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni di accompagnamento o vigilanza (minori, persone non autosufficienti ecc.). Sul posto sarà presente il Covid Manager che verrà nominato dalla Giunta e che supervisionerà lo svolgimento del mercato secondo le normative sanitarie in corso. Saranno presenti gli agenti della Polizia Locale e alcuni volontari. I clienti e gli operatori, dovranno essere dotati di mascherine protettive e guanti monouso. Al termine del mercato l’area verrà pulita e sanificata.

Apertura cimitero

A partire da lunedì 11 maggio verrà riaperto il Cimitero cittadino. L’orario di accesso sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 tutti giorni. Gli ingressi saranno contingentati e regolati dai volontari che saranno presenti sul posto e che misureranno la temperatura a quanti vorranno entrare a fare visita ai propri cari.

Parchi chiusi

In questo momento i parchi cittadini continuano a rimanere chiusi. Seguiranno comunicazioni circa le future aperture e le modalità di accesso.

Uffici comunali

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel mese di marzo il Comune ha messo in campo una serie di interventi strutturali e organizzativi per fare in modo di garantire ai cittadini la continuità di erogazione dei servizi. Nessun ufficio è infatti stato chiuso durante queste settimane di pandemia.

L’accesso agli uffici rimarrà in via prioritaria quello via mail e via telefono. Per urgenze e per questioni non gestibili in altro modo verrà fissato un appuntamento per poter accedere agli uffici comunali in ottemperanza alle normative per la sicurezza in vigore.