Il tour di Cooking Quiz passa per Monza: protagonisti gli studenti dell'Olivetti

È arrivato a Monza il "Cooking quiz", il concorso della scuola internazionale di cucina italiana Alma che premia le migliori classi degli istituti alberghieri d'Italia. Giovedì 7 febbraio prendono parte al concorso tutte le classi quarte a indirizzo cucina e sala dell'istituto Olivetti di via Lecco.

Come funziona

Il concorso prevede una parte didattica in cui saranno in cattedra i docenti di Alma e una fase di verifica, attraverso un "quizzone" multi-risposta. Le classi vincitrici si aggiudicheranno una giornata di workshop didattico su misura alla scuola internazionale di cucina Alma, mentre le prime tre Scuole classificate per ogni indirizzo si aggiudicheranno una fornitura di testi Eli-Plan Edizioni.

Il concorso

Iniziato lo scorso 10 gennaio da Sorrento (Napoli), il tour tra i banchi di scuola degli istituti alberghieri d’Italia ha già raggiunto Napoli, Giarre, Enna, Palermo, Massa Marittima (Grosseto), Firenze, Borgo S. Lorenzo (Firenze), Spoleto, Pavia, Novara e Milano, ma proseguirà in diverse città d'Italia.

Un boom di richieste di partecipazione da parte degli istituti alberghieri di tutta Italia. Primi sostenitori del format sono i professori che dopo ogni appuntamento restano molto soddisfatti per l’attenzione e il coinvolgimento dei propri studenti durante tutta la durata del contest. Novità di questa edizione riguarda l’introduzione dei consigli su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana. Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, Cna Agroalimentare, Coal, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, Imt Marche, Mutti, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.