A Monza torna la grande danza per il terzo concorso internazionale

Dopo il grande successo delle prime due edizioni ritorna il Concorso Internazionale "Monza Danza", in programma sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 al Teatro Manzoni di Monza. Monica Perego, organizzatrice e Direttrice artistica del Concorso, ha fortemente voluto questo evento nella sua città per far emergere e promuovere il talento di giovani ballerini, non ancora professionisti, appartenenti alle discipline della danza classica/neoclassica e della danza moderna/contemporanea, dando loro la possibilità di vincere borse di studio per la partecipazione a workshop e corsi estivi presso prestigiose Accademie di danza a Londra, Monaco di Baviera, Milano, Glasgow, Praga e Amburgo. “Mi sono sentita in dovere di farlo – spiega Monica Perego – avendo io stessa realizzato il mio sogno, di diventare Prima Ballerina dell’English National Ballet di Londra a soli 23 anni, grazie ad una borsa di studio vinta in un Concorso di danza”.

Dopo aver ballato nei maggiori teatri del mondo al fianco di grandi stelle della danza, tra cui Roberto Bolle, Monica Perego torna a Monza e, nel 2009, dà l’addio alle scene ed inizia a dedicarsi all’insegnamento e a trasmettere le sue esperienze e il suo talento di étoile internazionale ai più giovani. Nel 2013 inaugura la scuola di danza "Dance Heart". Numerosi i riconoscimenti per la carriera tra cui il Premio Donna FIDAPA BPW Italy per l’arte e lo spettacolo nel 2015.

La novità di quest’anno è lo stage di danza classica e danza contemporanea per dare ai ragazzi, partecipanti e non al concorso, la possibilità di studiare con grandi professionisti del settore. Non solo, l’evento culminerà domenica 3 marzo, con una serata di Gala "Monza Danza – talenti di oggi e di domani" che prevede la partecipazione straordinaria di Primi Ballerini e Solisti del Teatro alla Scala di Milano quali Mick Zeni, Virna Toppi, Martina Arduino, Maria Celeste Losa, Nicola Del Freo e Marco Agostino. Avranno l’onore di accompagnare i professionisti, i vincitori delle borse di studio della terza edizione di "Monza Danza".

"Monza è terreno fertile per la cultura e il fatto che un festival così innovativo e ambizioso, come è “Monza Danza”, prosegua il suo cammino ne è la testimonianza", affermano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo. Fin dalla prima edizione Monica Perego, con tenacia e passione, ha dato voce e palcoscenico alle nuove generazioni di artisti che dimostrano una straordinaria qualità di proposta. Quello che accomuna tutti i soggetti coinvolti nel progetto è il desiderio di salvaguardare una danza di qualità e di promuovere e diffondere la danza contemporanea italiana".

Il concorso "Monza Danza" porterà a Monza star internazionali del balletto, dando visibilità alla città come luogo di cultura, arte e bellezza, ma soprattutto come culla delle opportunità di crescita per i giovani talenti. L’evento è promosso da Dance Heart SRL SD e ACSI Comitato provinciale Monza e Brianza; gode del sostegno del Comune di Monza, del patrocinio di Regione Lombardia, del contributo di Enerxenia Gruppo ACSM AGAM e FIDAPA-B.P.W. Italy Sezione Monza e Brianza e del supporter tecnico Effetto Danza.