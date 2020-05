Coronavirus, 34 morti e 399 persone in meno positive: in Brianza 21 nuovi contagi

Hanno toccato quota 5.460 i contagi in provincia di Monza e Brianza dall'inizio dell'epidemia, gli ultimi 21 nuovi casi positivi si sono registrati nell'ultima giornata. Sono state invece 148 le persone trovate positive al Covid-19 dopo il tampone in Lombardia: 5.641, un numero leggermente sotto la media, i test effettuati.

Sono 25.215 (-399) le persone attualmente positive al coronavirus sul territorio regionale mentre continuano a scendere i ricoveri con un paziente in meno nelle terapie intesive e 296 persone in meno nei reparti. A questi dati si devono aggiungere i 513 dimessi/guariti della giornata. Nel consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia sono "tornati" anche i decessi, dato che nell'aggiornamento di domenica non era invece pervenuto forse per un errore di comunicazione. Sono 34 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid in Lombardia nell'ultima giornata.

Controlli, 20 milutari dell'Esercito a Monza

Le aree della movida monzese sono uno degli "obiettivi sensibili" che la prefettura, durante l'ultima riunione di coordinamento convocata venerdì 22 maggio, ha chiesto alle forze dell'ordine di monitorare "al fine di prevenire possibili assembramenti e dissuadere i cittadini dal porre in essere comportamenti non in linea con le misure di contenimento del contagio".

"Nella prospettiva di implementare l’efficacia e l’efficienza del dispositivo di controllo in campo, il Prefetto Palmisani ha chiesto un aumento dell’aliquota del contingente di militari destinata alla Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito dell’operazione ‘Strade sicure’. Fino al 31 luglio, dunque, nell’organizzazione del sistema provinciale della sicurezza il Questore potrà contare su ulteriori 20 militari dell’Esercito italiano, che opereranno a supporto delle Forze di polizia aggiungendosi ai 15 stabilmente assegnati a questa Provincia ormai dal 2018" si legge nella nota di via Prina.