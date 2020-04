Coronavirus, dal 4 maggio la Lombardia pronta a ripartire: in Brianza 57 nuovi positivi

Poco più di due settimane. Questa la durata residua della "quarantena" rigida che attende i cittadini lombardi poi il 4 maggio, il giorno che segnerà l'inizio di una "nuova normalità". Così come l'hanno definita da Regione Lombardia. La vita dopo la fine della quarantena sarà caratterizzata inizialmente da una fase di convivenza con il virus, nel rispetto di alcune regole fondamentali: le quattro D.

Distanziamento, Dispositivi di protezione, Digitalizzazione e Diagnosi. Mentre la Lombardia progetta la sua lenta ripartenza, programmando la ripresa di attività economiche, la riapertura di aziende e uffici, non si ferma la lotta al virus che continua a causare contagi e decessi.

I numeri in Lombardia

I dati presentati nell'ultimo bilancio ufficiale di Regione Lombardia riferiscono di 827 nuovi pazienti positivi registrati sul territorio regionale che porta il totale dei contagi a 62.153. Poco più di settemila i tamponi processati nella giornata di martedì per individuare i nuovi positivi. Diminuiscono i ricoveri in Terapia Intensiva, meno 48 pazienti, e anche le ospedalizzazioni per pazienti Covid-19 che nella giornata di mercoledì 15 aprile risultano 34 in meno. In crescita anche il dato dei guariti con 674 persone dimesse. Non si arresta purtroppo il numero delle vittime del virus che in un solo giorno ha ucciso 235 persone, 11.337 le vittime lombarde accertate dall'inizio dell'epidemia.

I numeri a Monza e Brianza

I nuovi casi positivi registrati nella giornata di mercoledì 15 aprile in Brianza sono stati 57, poco più della metà dei nuovi contagi che erano emersi martedì (101). Il numero totale delle persone risultate positive al Covid-19 in Brianza è ora salito a 3.878 unità.

Intanto nella città di Monza i nuovi contagi registrati sono stati 32 e il numero delle persone risultate positive al virus è salito a 755. Sono 390 invece le persone sottoposte alla sorveglianza attiva. "Ho richiesto ad ATS di poter disporre anche del numero complessivo dei guariti e dei tamponi giornalieri eseguiti per comprendere meglio i dati che ci vengono forniti quotidianamente. Mi hanno ribadito che non è semplice disaggregare i totali, ma che proveranno a darmeli nei prossimi giorni così da avere un quadro decisamente più dettagliato" ha spiegato il sindaco Allevi.

La Lombardia pronta a ripartire dal 4 maggio

Dal 4 maggio Regione Lombardia chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive e si sta lavorando per guardare al futuro e progettare quella che lo stesso governatore lombardo Attilio Fontana ha definito la "via lombarda alla libertà". Quattro precetti fondamentali guideranno la ripartenza: le regole delle quattro D.

Distanza, Dispositivi di protezione, Digitalizzazione e Diagnosi. Questi i quattro pilastri su cui - come reso noto da un comunicato della Regione - si baserà la ripartenza lombarda. Per contenere la diffusione del virus sarà necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone, obbligatorio anche l'utilizzo delle mascherine per tutti. Con la Digitalizzazione si punta ad annullare le distanze anche in assenza prevedendo lo smartworking per le attività che possono adottarlo. E infine la Diagnosi: "dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia". Al vaglio della regione anche un piano di aperture scaglionate secondo orari differenti e anche nell'arco di tutta la settimana di uffici, aziende e poi università per evitare il sovraffollamento anche sui mezzi pubblici.

Nuove mascherine in arrivo

Regione Lombardia ha avviato la distribuzione attraverso i volontari di protezione civile alle province lombarde di altri tre milioni e 600mila dispositivi di protezione: per l'area di Monza e Brianza è stato annunciato l'arrivo di altre 270mila mascherine che verranno distribuite gratuitamente ai cittadini che ne hanno necessità attraverso i comuni.

Sul tema mascherine nella tarda serata di mercoledì è intervenuto anche il sindaco di Monza Dario Allevi che ha annunciato che è al vaglio dell'amministrazione l'ipotesi di una possibile distribuzione a tutte le famiglie monzesi di dispositivi protettivi. "Se tutto andrà come ci hanno preannunciato nuovi importanti arrivi di mascherine ci consentiranno di pensare ad una distribuzione a tutti i nuclei familiari di Monza, se riusciamo casa per casa: sto attendendo le ultime conferme che arriveranno venerdì".