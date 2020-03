Coronavirus, continuano ad aumentare i contagi: a Monza sfondata quota 400. I dati

Sono arrivati a quota 407 i casi di Coronavirus a Monza. E sommando i dati di tutta la provincia la cifra sfonda quota 2.265 (più che raddoppiati rispetto a lunedì 23 marzo quando il totale dei malati di covid-19 tra Monza e la Brianza era 1.130).

In tutta la Lombardia il trend è ancora in aumento, anche se la curva dei nuovi casi sembra essersi leggermente appiattita. Secondo gli ultimi dati resi noti dalla Regione nel pomeriggio di domenica 29 marzo i casi totali sono aumentati di 1.592 unità arrivando a oltre 41mila (41.007). In totale ci sono stati 461 nuovi ricoverati nelle strutture ospedaliere (il totale ora è di 11.613) ma i reparti di terapia intensiva hanno accolto solo 9 pazienti in più (1.328). I morti sono saliti a quota 6.360 e sono aumentati di 416 unità in 24 ore. I guariti, invece, hanno oltrepassato quota 9mila (9.255) e sono aumentati di 293 in un solo giorno.

Le province più colpite dal Coronavirus

Nella giornata di domenica 29 marzo la provincia più colpita dal Coronavirus è quella di Bergamo (8.527 casi). Seguono Milano (8.329), Brescia (8.013) e Cremona (3.762). Successivamente ci sono Monza e Brianza (2.265), Lodi (2.057), Pavia (1.974), Mantova (1.550), Lecco (1.381), Como (1.014), Varese (812) e Sondrio (422).

La corsa della Regione per creare posti di terapia intensiva

"Oggi abbiamo superato ampiamente i 1.600 posti letto in terapia intensiva, partendo da 724. Qualcosa che non credo abbia eguali in nessun sistema sanitario". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, domenica pomeriggio nella diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline per fare il sull'emergenza coronavirus.

L'assessore ha quindi ricordati che si rafforza ulteriormente il nostro servizio sanitario lombardo, "grazie alla solidarietà internazionale". "Ieri - ha ricordato - sono arrivati 15 medici e infermieri polacchi e oggi sono arrivati 10 medici e 20 infermieri dall'Albania. Questi sono segnali importanti per noi, che abbiamo bisogno di rafforzare i presidi nelle aree più esposte. Ormai quasi tutti i nostri ospedali si sono riadattati per assistere le persone affette dal coronavirus. Oggi l'area di Brescia è un altro dei fronti caldi che abbiamo. Il grandissimo sforzo di tutto questo sistema ci ha consentito di reggere. Ospedali come quello di Varese o il San Gerardo di Monza hanno gli stessi pazienti delle aree calde perchè grazie ai trasferimenti riusciamo a far reggere ancora anche i presidi più esposti".

