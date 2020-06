Coronavirus, all'ospedale San Gerardo di Monza zero ricoveri in terapia intensiva

Nessun paziente nel reparto terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza. A dare l'ottima notizia il sindaco Dario Allevi nel comunicare gli zero contagi da Covid-19 di sabato 27 giugno.

L'annuncio

"Ats ci ha comunicato che, anche oggi, sono zero i nuovi contagi registrati a Monza nelle ultime ventiquattro ore - ha scritto il primo cittadino su Facebook -. Un'altra importante buona notizia arriva dal nostro Ospedale San Gerardo che, per la prima volta dopo mesi di emergenza, non ha più neppure un paziente in terapia intensiva perCovid19 ed i ricoverati nel reparto malattie infettive sono scesi a una sola cifra: 9 per l’esattezza in tutto il nosocomio cittadino".

"Insomma - ha concluso Allevi - constatiamo un trend in discesa e questo ci conforta molto, continuiamo però a mantenere la massima prudenza visto anche quello che sta accadendo in questi giorni in altre zone del Paese. Sembra passato tanto tempo dalle settimane più buie e silenziose del lockdown: il Comune le ha documentate grazie alle immagini registrate da un drone che, per un'intera settimana, ha osservato la città in quei giorni così gonfi di angoscia. Questa sera condivido con voi il video che abbiamo presentato mercoledì in anteprima, durante la cerimonia di San Giovanni".

Il video