Coronavirus, niente più guanti sui mezzi pubblici in Lombardia: 143 casi e 3 decessi

Sono 143 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi nella giornata di lunedì 22 giugno in Lombardia. Il numero dei tamponi supera i 7mila test (7.776) con un rapporto tra tamponi processati e nuovi positivi pari all'1,8%. A Monza e Brianza il numero dei casi dall'inizio della pandemia è salito a 5.736 mentre i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati 5.

Tre i decessi segnalati nella giornata del 22 giugno: uno dei dati più bassi dall'inizio della pandemia per la Lombardia. Sono solo una cinquantina i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva nelle strutture sanitarie lombarde e 213 persone sono state dimesse dagli ospedali nell'ultima giornata.

"Anche oggi possiamo commentare notizie sostanzialmente positive. In particolare continuano a diminuire i numeri dei ricoverati e dei dimessi, così come va rilevato che tra i 143 nuovi casi positivi, 64 sono riferibili a test sierologici e che, complessivamente 83 sono 'debolmente positivi'. Da specificare anche che 2 casi riguardano operatori socio-sanitari e 5 gli ospiti delle RSA. I decessi, infine, sono soltanto tre" ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Guanti non più obbligatori sui mezzi

Intanto per salire a bordo di treni, autobus e tram a Monza e Brianza e in Lombardia non sarà più necessario indossare i guanti. Lo ha comunicato il governatore Attilio Fontana nella giornata di lunedì 22 giugno.

"Rincuorato dai pareri scientifici e dalle nuove raccomandazioni dell'OMS, ho assunto la decisione di togliere l'obbligo sui mezzi pubblici dei guanti in nitrile ma ricordiamoci sempre di lavare e disinfettare le mani — ha chiosato Fontana attraverso un post su Facebook —. Ci apprestiamo a tornare alla normalità, con piccoli passi, evitando condotte che potrebbero inficiare gli enormi sacrifici di questi ultimi mesi. Procediamo coesi per il bene di tutti — ha concluso Fontana —, le sterili polemiche non giovano a chi le pone in essere".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.