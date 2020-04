Altra giornata di battaglia al Coronavirus, quella di domenica 19 aprile, per Monza e la Lombardia tutta, che da ormai quasi due mesi fanno i conti con un'emergenza sanitaria pari - per usare le parole del vicepresidente lombardo, Fabrizio Sala - a uno "tsunami".

I dati sui contagi continuano a essere in chiaroscuro: i positivi aumentano di circa mille al giorno, le terapie intensive e i reparti sembrano svuotarsi, ma il conto dei morti è esageratamente alto.

Fontana: "Bisogna ripartire"

Dai vertici di regione Lombardia continua a filtrare ottimismo e si spinge per una ripartenza abbastanza immediata, seppur lenta. Dopo aver lanciato le "Quattro D" per la "nuova normalità", dal Pirellone insistono che il momento giusto per allentare divieti e quarantene sia ormai arrivato.

"La regione Lombardia è stata la prima in Europa ad affrontare questo virus, quindi è chiaro che saremo estremamente cauti - ha detto sabato sera il presidente di regione, Attilio Fontana -, ma ciò non toglie che si debbano ascoltare associazioni di categoria, attività produttive, università, sindacati per pensare a una ripartenza, graduata ma una ripartenza che dia la speranza di riprendere la nostra vita".

La sponda dal governo

E poche ore dopo, al termine della riunione della cabina di regia tra governo, regioni ed enti locali sembra essere arrivata una prima sponda da parte del governo. La data cerchiata in rosso è proprio quella proposta dal Pirellone: il 4 maggio.

"Gli effetti positivi di contenimento del virus e di mitigazione del contagio si iniziano a misurare - ha commentato il premier Giuseppe Conte al termine della riunione sulla fase due -, ma non sono ancora tali da consentire il venir meno degli obblighi attuali e l’abbassamento della soglia di attenzione". Almeno non nell'immediato, perché - ha proseguito - "nel frattempo continua incessantemente il lavoro del Governo a un programma nazionale che possa consentire una ripresa di buona parte delle attività produttive in condizioni di massima sicurezza, che tenga sempre sotto controllo la curva epidemiologica e la capacità di reazione delle nostre strutture ospedaliere".

"Anche i rappresentanti dei governi locali hanno espresso adesione al disegno dell’Esecutivo di adottare un piano nazionale contenente linee guida omogenee per tutte le Regioni, in modo da procedere, ragionevolmente il 4 maggio a una ripresa delle attività produttive attualmente sospese, secondo un programma ben articolato - ha preannunciato Conte - che contemperi la tutela della salute e le esigenze della produzione. Un piano così strutturato dovrebbe garantirci condizioni di massima sicurezza nei luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto".

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Nella giornata di sabato 18 aprile, quando è arrivato l'ultimo aggiornamento ufficiale fornito dal Pirellone, si sono registrati altri 1.246 casi positivi - su 11.818 tamponi -, in lieve aumento rispetto alle 24 ore precedenti, quando era stato segnato un +1.041. A livello regionale il totale dei contagi è salito quindi a 65.381. Sono 199 i nuovi decessi in un giorno, per un totale - tragico - di 12.050.

Ancora in calo, di 24 unità, i ricoveri in terapia intensiva, che sono arrivati a 947: per il secondo giorno consecutivo dall'inizio dell'emergenza sanitaria si è scesi sotto ai mille pazienti. In totale i positivi Covid che si trovano in ospedale sono 10.042, - 585.

Coronavirus, contagi e morti a Monza

Milano è la provincia più colpita, in termini assoluti. Nella città metropolitana si sono registrati + 269 casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.546 persone positive al Covid. Sotto la Madonnina, invece, i nuovi casi registrati nell'ultima giornata sono 95, per un totale di 6.421.

A Monza invece si contano 67 nuovi casi, in lieve aumento rispetto alle 24 ore precedenti, quando era stato segnato un +43.

Questi i numeri provincia per provincia: Bergamo 10.629 (+39); Brescia 11.758 (+191); Como 2.439 (+154); Cremona 5.407 (+94); Lecco 2.039 (+25); Lodi 2.714 (+36); Mantova 2.863 (+115); Pavia 3.536 (+88); Sondrio 937 (+71); Varese 2.106 (+85).

"I dati ci fanno dire che il tasso è in decrescita - aveva commentato il vicepresidente di regione Lombardia, Fabrizio Sala -, ma che dovremo convivere per tanto tempo con questo virus. Più ci comporteremo in modo adeguato e più - ha auspicato - andremo verso la normalità. Il numero dei morti - aveva concluso - invece ci dice che siamo ancora nella fase dell'emergenza".

