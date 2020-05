Coronavirus, 614 nuovi casi in Lombardia (e 419 'vecchi') e 62 morti. In Brianza +38

In Lombardia 614 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. È il dato fornito dal Pirellone alle 18.20 di martedì 12 maggio, con il consueto bollettino. Il numero totale di contagiati in regione arriva così a 82.904.

I tamponi che oggi entrano nelle statistiche sono 20.602, ma non sono tutti dell'ultima giornata perché - ha specificato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera - comprendono anche "test dei giorni scorsi che non erano stati inseriti nella nostra anagrafe". E così, considerando tutti gli oltre 20mila tamponi i nuovi casi che entrano nel "registro" martedì sono 1.033: i 614 delle ultime 24 ore e 419 "casi - scrive la regione - comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio".

Continuano a calare i posti occupati in terapia intensiva, che ora sono 322 - con un -19 - e i posti negli ospedali, che fanno registrare un -175, con 5.222 persone ricoverate attualmente. Sono 62 invece le donne e gli uomini che sono morte di Coronavirus nell'ultima giornata, con il tragico bilancio che arriva a 15.116.

Coronavirus, i casi a Monza e nelle Rsa

Dei 1.033 nuovi casi - ha spiegato Gallera - "23 riguardano operatori sanitari" e "447 le Rsa", perché "siamo andati a tamponare tutti gli ospiti: su 45.694 tamponi effettuati nelle Rsa i positivi sono 12.892, circa il 25%".

A Monza e Brianza sono 38 i nuovi casi positivi registrati nella giornata di martedì. Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia in provincia ha raggiunto quota 5.112.

Da mercoledì Parco aperto per tre giorni di test

Tre giorni di test prima di pianificare una eventuale riapertura graduale dopo la chiusura imposta per l'epidemia di Covid-19. Da mercoledì, per tre giorni, fino a venerdì 15 maggio il parco di Monza riapre le porte ai visitatori che potranno accedere solo a piedi o in bicicletta.

Si tratta di uno "stress test", come annunciato nei giorni scorsi dallo stesso sindaco Allevi che aveva preferito mantenere chiusi i cancelli del polmone verde monzese in attesa di dati confortanti sull'andamento della curva epidemiologica. Si potrà accedere al Parco con l'obbligo di mascherina, da indossare sempre, ad eccezione del tempo di svolgimento di attività sportiva. L'area sarà aperta dalle 7 alle 20.30. L’accesso al Parco sarà consentito a pedoni e ciclisti che potranno entrare dai cinque varchi principali e dall'ingresso di Santa Maria delle Grazie. Accessibile anche il parcheggio di Porta Monza.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina, che potrà essere tolta solo durante l’attività motoria, bisognerà mantenere un metro di distanza dagli altri, anche sulle panchine e due metri di distanza durante l’attività sportiva. Vietato utilizzare aree giochi, attrezzi sportivi, svolgere attività ludico ricreative, fare feste e pic-nic.

Negozi aperti e controlli

"Entro giovedì penso di dare una risposta, che sia positiva o negativa", ha detto sul tema il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana. "Dal 18 maggio - ha aggiunto in mattinata - i negozi riaprono per scelta del governo, prima di allora dovremo ricevere le linee guida che ci saranno inviate dal governo tramite l'Inail, poi incroceremo le linee guida con dati epidemiologici e avremo la possibilità di fare delle valutazioni, chiedendo al governo di riaprire qualche attività in più".

Qualche criticità, comunque, non manca. A preoccupare la regione, infatti, è il rischio assembramenti in giro per le città - come successo nei giorni scorsi sui Navigli a Milano -, con le strade che possono trasformarsi in teatri di nuovi contagi. Per questo regione Lombardia ha lanciato l'idea di veri e propri nuclei specializzati nell'evitare che si formino gruppi di persone.