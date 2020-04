Coronavirus, a Monza 909 contagi: dal 29 aprile al via i test sierologici anche in Brianza

Sono saliti a 909 i casi accertati di contagio da Covid-19 a Monza, con 17 nuovi positivi nelle ultime ventiquattro ore. Nella giornata di sabato il numero dei contagi in provincia invece è salito a 4.417, con un incremento di 45 unità.

In Lombardia i nuovi contagiati sono stati 713 a fronte di oltre 12mila tamponi effettuati. In diminuzione anche i ricoveri, sia in Terapia Intensiva -32, che nei reparti con 302 persone in meno nella giornata di sabato negli ospedali lombardi. Numeri ancora importanti purtroppo per quanto riguarda i decessi che nella giornata di sabato sono stati 163 per un totale di 12.269 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Test sierologici al via anche a Monza

Test sierologici al via anche a Monza e Brianza. Da mercoledì 29 aprile partiranno i primi test per la ricerca di anticorpi anti SARS-COV2 (anti S1-S2) nel territorio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza. Il test verrà eseguito tramite un prelievo di sangue con il quale sarà possibile verificare se la persona abbia sviluppato anticorpi al Coronavirus.

E’ importante ricordare che il test da solo non costituisce uno strumento diagnostico attendibile: l'eventuale positività al test, che indica la presenza di anticorpi, deve essere seguita dall'effettuazione del tampone laringofaringeo, ad oggi unico strumento diagnostico certo. Sarà ATS a contattare gli utenti per effettuare il test e a comunicare il giorno, ora e luogo dove verrà fatto il prelievo, alle sole categorie individuate. Nessun incaricato si presenterà a casa dei cittadini per effettuare il test.

Fontana: "Dati incoraggianti"

"713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi oggi dalla nostra Unita' di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in Lombardia". Questo il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ai dati di sabato. "Finalmente - ha aggiunto Fontana - le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorra' dire che siamo veramente sulla buona strada. Ringrazio ancora una volta tutti i lombardi per i sacrifici che stanno compiendo".

"Gradualmente - conclude il governatore - adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla liberta', un po' diversa da quella di prima, almeno per un po' di tempo, ma pur sempre libertà".

Si riaprono i mercati scoperti mercoledì 29 aprile

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, infatti, nelle scorse ore ha firmato un'ordinanza contenente le nuove direttive per l'apertura dei mercati scoperti, a partire da mercoledì 29 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le amministrazioni comunali potranno riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare una serie di misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza. Tra le nuove regole, i Comuni dovranno individuare un appartenente alla polizia locale o un funzionario che assuma il compito di 'Covid manager', per coordinare sul posto il personale addetto, anche con il supporto di volontari della protezione civile, e assistere gli operatori e i clienti del mercato nell'attuazione delle misure previste nell'ordinanza. I Comuni potranno inoltre prevedere ulteriori misure di prevenzione e sicurezza. Restano sospese le fiere e le sagre.