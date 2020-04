Coronavirus, 37 nuovi contagi a Monza e Brianza: gli aggiornamenti di mercoledì

Trentasette contagi in più nell'ultima giornata, una cifra ben diversa da quella di martedì che aveva segnato un +121 per i nuovi positivi nell'area di Monza e Brianza. Un dato in linea con i numeri delle ultime settimane che porta il totale dei casi di coronavirus a Monza e Brianza a 4.674 dall'inizio dell'emergenza.



In Lombardia, invece, sono stati scoperti 786 nuovi casi a fronte di 14.472 tamponi (il totale dei casi è arrivato a 75.134). Nel frattempo, tuttavia, continuano a svuotarsi i reparti: le persone ricoverate in terapia intensiva sono 634 (21 in meno rispetto a martedì) mentre nei reparti sono arrivate a quota 7.120 (16 in meno rispetto alle precedenti 24 ore). Diminuisce (ma resta alto) anche il numero dei decessi: in 24 ore il virus ha ucciso 104 persone e il totale è salito a 13.679.

"I numeri legati all'emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsabilità dei lombardi stanno imbavagliando la diffusione del virus" ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati sanitari odierni legati al coronavirus.

"Stiamo lavorando – ha proseguito l’assessore - al rafforzamento dell'attività sanitaria domiciliare attraverso l'utilizzo della telemedicina, del telemonitoraggio e di un piano di sorveglianza che serve a tenere sotto controllo la diffusione del virus nella fase 2". "Il miglioramento dei dati, che nei giorni di sta consolidando – ha concluso Gallera - ci permette di guardare con positività al futuro, senza abbassare la guarda, bensì mettendo in campo azioni mirate verso una nuova normalità".

In termini numerici la provincia lombarda con più casi di coronavirus è Milano (19.121), seguono Brescia (12.806), Bergamo (11.291), Cremona (6.023), Monza e Brianza (4.674), Pavia (4.280), Como (3.207), Mantova (3.156), Lodi (2.959), Varese (2.619), Lecco (2.265) e Sondrio (1.143).

Mascherine gratis alle famiglie di Monza

Dal prossimo lunedì 4 maggio il comune farà recapitare a domicilio una busta contenente un messaggio da parte del sindaco Dario Allevi e mascherine chirurgiche. I dispositivi di protezione individuale, 110mila in tutto, in parte di frutto di donazioni private e in parte fornite dalla Protezione Civile Regionale, saranno consegnati gratuitamente a domicilio a tutti i nuclei familiari di Monza, grazie alla collaborazione della società TWS Express Courier che ha voluto offrire il servizio alla città.