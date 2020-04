Altra giornata di battaglia al Coronavirus, quella di sabato 18 aprile, per Monza e la Lombardia tutta, che da ormai quasi due mesi fanno i conti con un'emergenza sanitaria pari - per usare le parole dell'assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera - a una "bomba atomica".

I dati sui contagi continuano a essere in chiaroscuro: i positivi aumentano di circa mille al giorno, le terapie intensive e i reparti si svuotano, ma il conto dei morti continua ad essere esageratamente alto.

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Sabato 18 aprile, giorno dell'ultimo aggiornamento ufficiale fornito dal Pirellone, arrivato alle 17.30, si registrano altre 1.246 persone positive - su 11.818 tamponi -, in lieve aumento rispetto alle 24 ore precedenti, quando era stato segnato un +1.041. Sono 199 i nuovi decessi. A livello regionale il totale dei contagi sale quindi a 65.381.

Ancora in calo, di 24 unità, i ricoveri in terapia intensiva, che arrivano a 947: per il secondo giorno consecutivo dall'inizio dell'emergenza sanitaria si è scesi sotto ai mille pazienti. In totale i positivi Covid che si trovano in ospedale sono 10.042, mentre i nuovi dimessi sono 1.629.

Coronavirus, contagi e morti a Monza

Milano è la provincia più colpita, in termini assoluti. Nella città metropolitana si registrano + 269 casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 15.546 persone positive al Covid. Sotto la Madonnina, invece, i nuovi casi registrati nell'ultima giornata sono 95, per un totale di 6.421.

A Monza invece si registrano 67 nuovi casi, in lieve aumento rispetto alle 24 ore precedenti, quando era stato segnato un +43.

Questi i numeri provincia per provincia: Bergamo 10.629 (+39); Brescia 11.758 (+191); Como 2.439 (+154); Cremona 5.407 (+94); Lecco 2.039 (+25); Lodi 2.714 (+36); Mantova 2.863 (+115); Pavia 3.536 (+88); Sondrio 937 (+71); Varese 2.106 (+85).

"I dati ci fanno dire che il tasso è in decrescita - ha commentato il vicepresidente di regione Lombardia, Fabrizio Sala -, ma che dovremo convivere per tanto tempo con questo virus. Più ci comporteremo in modo adeguato e più - ha auspicato - andremo verso la normalità".

Il paragone con la guerra

Di guerra, con un paragone numerico che mette i brividi, ha parlato anche il commissario nazionale all'emergenza Domenico Arcuri.

"Tra l'11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2 mila civili, in 5 anni - ha detto sabato mattina nel corso di una conferenza stampa -. In due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più. Un riferimento numerico clamoroso".

"Oltre alla solidarietà che dobbiamo ai lombardi e alla consapevolezza della gravità dell'emergenza in quelle terre, dobbiamo anche sapere - ha concluso - che stiamo vivendo una grande tragedia, non l'abbiamo ancora sconfitta".

Via libera ai cantieri per ripartire

Dal Pirellone stanno cercando di guardare avanti: il nuovo orizzonte è quello del 4 maggio, quando potrebbe essere avviata una lenta ripartenza. Le parole d'ordine sono riassunte da quelle "quattro D", che gli amministratori regionali hanno scelto come slogan: diagnosi, distanza, dispositivi e digitalizzazione.

Venerdì, al termine degli "stati generali del patto per lo sviluppo" - un tavolo che si è svolto in streaming con esponenti di attività produttive, sindacati e università - se n'è aggiunta una quinta: Diritti.

L'obiettivo - ha spiegato la regione in una nota - è dare il "via libera ai cantieri, a partire da quelli pubblici. Al termine del confronto è emersa l'esigenza - in vista del ritorno alla cosiddetta 'nuova normalità' - della quinta D, quella dei Diritti, diritto alla sicurezza, al lavoro, alla mobilità e allo studio", conclude la nota.

Marchio Ce per il test di Pavia

In tema di diagnosi, invece, il test sierologico messo a punto dal San Matteo di Pavia convince sempre più. L'esame - che verrà svolto attraverso un prelievo del sangue - servirà per fornire ai cittadini una sorta di patente di immunità.

Nella giornata di venerdì lo stess test ha ricevuto la marcatura Ce: "È una grandissima soddisfazione - ha commentato il presidente della regione, Attilio Fontana -. La battaglia contro il Coronavirus è ancora lunga, ma grazie ai nostri ricercatori vinceremo noi".

Coronavirus, contagi e morti in Lombardia

Venerdì 17 aprile, giorno dell'ultimo aggiornamento ufficiale fornito dal Pirellone, il numero dei contagi da Covid-19 è salito a 64.135, con un incremento di 1.041 casi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di oltre diecimila tamponi processati nella giornata di giovedì 16 aprile. Scendono i ricoveri in Terapia Intensiva, meno 61, mentre alto resta il numero dei decessi con 243 nuove vittime in una sola giornata per un totale di 11.608 lombardi uccisi dal coronavirus. Sono 10.627, con un decremento di 729, le persone ricoverate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contagio a Monza e Brianza

Nella provincia di Monza e Brianza il numero di casi di contagio è salito a 3.975. Nell'ultima giornata i nuovi pazienti positivi al Covid accertati sono stati 43, un dato lievemente inferiore rispetto a quello di giovedì che riportava 54 nuovi contagi. Milano invece resta la provincia con il maggior numero di contagi: 15.277, con 325 nuovi positivi in più nell'ultima giornata di cui 166 nel solo capoluogo lombardo dove il numero dei casi è salito a 6.326.