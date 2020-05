Coronavirus, a Monza 160 stalli per le bici: sono sei i nuovi contagi in città

La Fase 2 è entrata nel vivo anche a Monza e la città punta sulla mobilità sostenibile. Mentre nell'ultima giornata si sono registrati altri sei nuovi contagi, con il numero di cittadini trovati positivi al coronavirus dall'inizio dell'epidemia che è salito 1.113, nel capoluogo brianzolo si fa spazio alle biciclette per offrire ai cittadini un'alternativa agli spostamenti con l'auto privata e ai mezzi pubblici.

Dopo il bando per il noleggio dei monopattini e il cantiere già avviato per la ciclabile che da via Borgazzi porterà a Cinisello Balsamo, proprio nella giornata di lunedì sono partiti i lavori per realizzare la pista Brumosa che da via Buonarroti collegherà Monza a Brugherio, grazie a un progetto già finanziato attraverso i fondi sociali europei.

Parcheggi per le bici in città

Centosessanta stalli per le biciclette in arrivo a Monza. Nei giorni scorsi il comune ha iniziato a installare le nuove rastrelliere per le bici che si aggiungeranno ai posti disponibili. I nuovi stalli saranno posizionati nelle vie Solera, Bergamo, Grigna, Volta e viale Elvezia, nelle piazze Citterio, San Paolo, San Pietro Martire, Grandi, Indipendenza e Largo Mazzini oltre che nei pressi dell'ospedale San Gerardo.

Coronavirus, i contagi a Monza e in Brianza

Hanno toccato quota 5.460 i contagi in provincia di Monza e Brianza dall'inizio dell'epidemia, gli ultimi 21 nuovi casi positivi si sono registrati nell'ultima giornata. Sono state invece 148 le persone trovate positive al Covid-19 dopo il tampone in Lombardia: 5.641, un numero leggermente sotto la media, i test effettuati.

Sono 25.215 (-399) le persone attualmente positive al coronavirus sul territorio regionale mentre continuano a scendere i ricoveri con un paziente in meno nelle terapie intesive e 296 persone in meno nei reparti. A questi dati si devono aggiungere i 513 dimessi/guariti della giornata. Nel consueto bollettino diffuso da Regione Lombardia sono "tornati" anche i decessi, dato che nell'aggiornamento di domenica non era invece pervenuto forse per un errore di comunicazione. Sono 34 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid in Lombardia nell'ultima giornata.

Controlli e "movida"

Le aree della movida monzese sono uno degli "obiettivi sensibili" che la prefettura, durante l'ultima riunione di coordinamento convocata venerdì 22 maggio, ha chiesto alle forze dell'ordine di monitorare "al fine di prevenire possibili assembramenti e dissuadere i cittadini dal porre in essere comportamenti non in linea con le misure di contenimento del contagio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nella prospettiva di implementare l’efficacia e l’efficienza del dispositivo di controllo in campo, il Prefetto Palmisani ha chiesto un aumento dell’aliquota del contingente di militari destinata alla Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito dell’operazione ‘Strade sicure’. Fino al 31 luglio, dunque, nell’organizzazione del sistema provinciale della sicurezza il Questore potrà contare su ulteriori 20 militari dell’Esercito italiano, che opereranno a supporto delle Forze di polizia aggiungendosi ai 15 stabilmente assegnati a questa Provincia ormai dal 2018" si legge nella nota di via Prina.