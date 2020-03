Oltre 2mila casi in Brianza, 179 nuovi contagi: in Lombardia sono 41mila

Sono 179 i nuovi casi di contagio a Monza e in Brianza per un totale di 2265. Oltre 41mila invece i contagi in Lombardia. Nel nuovo bollettino di domenica 29 marzo ancora calo di nuovi positivi e di persone decedute rispetto a sabato. I trend lasciano quindi spazio a un flebile ottimismo. I positivi in totale in Lombardia sono 41mila; +1.592 rispetto a sabato (venerdì l'incremento era stato di +2.100); i deceduti sono 416, anche questo dato risulta in calo. Scende la pressione sugli ospedali: +9 persone in terapia intensiva, sabato erano state 27.

Aumentano i posti letto in terapia intensiva

"Oggi abbiamo superato ampiamente i 1.600 posti letto in terapia intensiva, partendo da 724. Qualcosa che non credo abbia eguali in nessun sistema sanitario". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella consueta diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline per fare il sull'emergenza coronavirus. L'assessore ha quindi ricordati che si rafforza ulteriormente il nostro servizio sanitario lombardo, "grazie alla solidarieta' internazionale". "Ieri - ha ricordato - sono arrivati 15 medici e infermieri polacchi e oggi sono arrivati 10 medici e 20 infermieri dall'Albania. Questi sono segnali importanti per noi, che abbiamo bisogno di rafforzare i presidi nelle aree piu' esposte. Ormai quasi tutti i nostri ospedali si sono riadattati per assistere le persone affette dal coronavirus. Oggi l'area di Brescia e' un altro dei fronti caldi che abbiamo. Il grandissimo sforzo di tutto questo sistema ci ha consentito di reggere. Ospedali come quello di Varese o il San Gerardo di Monza hanno gli stessi pazienti delle aree calde perche' grazie ai trasferimenti riusciamo a far reggere ancora anche i presidi piu' esposti".

Il falso volantino

In diverse aree è comparso un volantino, con il timbro del Ministero dell'Interno, che invita la gente a uscire dalle case. Attenzione: è falso ed è una bufala.

Brianza solidale: donate 600 maschere in poche ore

I cittadini brianzoli hanno risposto all'appello lanciato da diversi singoli dei comuni del territorio per donare maschere da snorkeling da convertire in respiratori. In poco tempo sono state raccolte 600 maschere. "Ringraziamo di cuore️ tutti i cittadini per avere risposto con generosità e tempestività all'appello lanciato dalla Provincia MB e dai suoi Sindaci, permettendo di raccogliere in tempi record il numero necessario di mascherine da snorkeling da riconvertire in mascherine per la ventilazione. Abbiamo dimostrato insieme che "nessuno si salva da solo" come ha detto ieri il nostro Pontefice" hanno commentato da via Grigna. Nei prossimi giorni saranno raccolte le mascherine donate secondo le modalità indicate nei singoli Comuni. "Vi chiediamo di tenere a disposizione altre mascherine nel caso fosse necessario aprire ancora una raccolta".

I casi provincia per provincia



BG: 8.527 (+178)

ieri: 8.349 (+289)

l'altro ieri: 8.060 (+602)

e nei giorni precedenti: 7.458 (+386), 7.072 (+344), 6.471

(+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715), 5.154 (+509), 4.645(+340),

4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864, 2.368, 2.136, 1.815, 1.472,

1.245, 997, 761, 623, 537





BS: 8.013 (+335)

ieri: 7.678 (+373)

l'altro ieri: 7.305 (+374)

e nei giorni precedenti: 6.931 (+334), 6.597 (+299), 5.905

(+588), 5.317 (+289), 5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247(+463),

3.784, 3.300, 2.918, 2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790,

739, 501, 413, 182, 155





CO: 1.014 (+111)

ieri: 903 (+87)

l'altro ieri: 816 (+54)

e nei giorni precedenti: 762 (+56), 706 (+71), 581 (+69), 512

(+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220, 184, 154,

118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11



CR: 3.762 (+157)

ieri: 3.605 (+109)

l'altro ieri: 3.496 (+126)

e nei giorni precedenti: 3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30),

2.895 (+162), 2.733 (+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167,

2.073, 1.881, 1.792, 1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665,

562, 452, 406



LC: 1.381 (+65)

ieri: 1.316 (+106)

l'altro ieri: 1.210 (+51), 1.159 (+83)

e nei giorni precedenti: 1.076 (+61), 934 (+62), 872 (+54), 818

(+142), 676 (+146), 530(+64), 466, 440386, 344, 287, 237, 199,

113, 89, 66, 53, 35, 11, 8



LO: 2.057 (+28)

Ieri: 2.029 (+23)

l'altro ieri: 2.006 (+38)

e nei giorni precedenti: 1.968 (+84), 1.884 (+24), 1.817 (+45),

1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69), 1.528(+83), 1.445, 1.418,

1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123, 1.035, 963, 928, 853, 811,

739, 658



MB: 2.265 (+179)

ieri: 2.086 (+138)

l'altro ieri: 1.948 (198)

e nei giorni precedenti: 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130

(+22), 1.108 (+24), 1.084 (+268) 816(+321), 495 (+94), 401, 376,

346, 339, 224, 143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19



MI: 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta' (+247)

ieri: 7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta' (+150)

l'altro ieri: 7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta' (+261)

e nei giorni precedenti: 6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano

citta' (+310), 6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano

citta' (+141), 5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta'

(+137), 5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta' (+210), 4.672

(+868) di cui 1.829 a Milano citta' (+279), 3.804 (+526) di cui

1.550 a Milano citta' (+172), 3.278 (+634) di cui 1378 a Milano

citta' (+287), 2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146,

925, 592, 506, 406, 361



MN: 1.550 (+66)

ieri: 1.484 (+86)

l'altro ieri: 1.398 (+148)

e nei giorni precedenti: 1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905

(+63), 842 (+119), 723 (+87), 636 (+122), 514, 465, 382, 327,

261, 187, 169, 137, 119, 102, 56, 46, 32, 26



PV: 1.974 (+97)

ieri: 1.877 (+165)

l'altro ieri: 1.712 (+27)

e nei giorni precedenti: 1.685 (+107), 1.578 (+79), 1.444

(+138), 1.306, (+112), 1.194 (+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978,

884, 801, 722, 622, 482, 468, 403, 324, 296, 243, 221, 180, 151



SO: 422 (+34)

Ieri: 388 (+26)

l'altro ieri: 362 (+37)

e nei giorni precedenti: 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3), 205

(+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45, 23,

23, 13, 7, 7, 6, 6, 4



VA: 812 (+44)

ieri: 768 (+57)

l'altro ieri: 711 (+209)

e nei giorni precedenti: 502 (+34), 468 (+18), 421 (+35), 386

(+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232, 202, 184, 158,

125, 98, 75, 50, 44, 32, 27, 23, 17