Ai comuni di Monza e Brianza altre 270mila mascherine gratuite dalla Regione

Altri tre milioni e mezzo di mascherine per i cittadini lombardi. Regione Lombardia ha annunciato un nuovo lotto di fornitura di dispositivi di protezione individuali per i comuni delle dodici province lombarde.

A Monza e Brianza sono stati destinati 270mila pezzi che saranno consegnati dalla Protezione Civile e ripartiti tra i comuni dove saranno i sindaci a decidere in merito alla destinazione e alle modalità di distribuzione.

"In vista della prossima graduale apertura e, dopo aver distribuito circa 330.000 mascherine agli addetti delle aziende del trasporto pubblico locale comprese Trenord e Fnm, 100.000 alle Forze di polizia locale e agli addetti alla sicurezza, oggi un altro milione e' stato riservato agli addetti delle aziende di ristorazione e delle ditte di pulizie operanti negli ospedali lombardi. A questi si aggiungono 3,5 milioni di 'dispositivi filtranti' consegnati alle 12 province lombarde che, a partire da domani, cominceranno a consegnarle ai Comuni" si legge nella nota di Palazzo Lombardia.

"Regione Lombardia e i nostri instancabili volontari di Protezione civile - ha detto l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - stanno compiendo un ulteriore poderoso sforzo in vista della graduale apertura di alcune attivita' per far arrivare a quanti piu' cittadini possibili i dispositivi di protezione da Covid19. Con questi 4,5 milioni siamo arrivati 13 milioni di mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ragionevolmente - ha continuato - i Comuni cominceranno a distribuire alla popolazione queste mascherine tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Ringrazio i Comuni e la Province lombarde per la grande collaborazione che, anche questa volta, non hanno fatto mancare".