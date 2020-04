Coronavirus, solo il 5,4% dei tamponi positivi nelle ultime 24 ore: "Il virus è imbavagliato"

"Costante miglioramento, da diversi giorni". Esulta Giulio Gallera, assessore al Welfare lombardo, impegnato da ormai oltre due mesi nella lotta al Coronavirus. Gli ultimi dati di mercoledì 29 aprile sembrano aver portato il sereno al Pirellone e dalla regione non si nascondono.

Nelle ultime 24 ore in tutta la Lombardia sono stati scoperti 786 nuovi casi a fronte di 14.472 tamponi, per un totale di contagi che è arrivato a 75.134. A Milano città si sono invece registrati 86 nuovi positivi - 8.106 dall'inizio dell'epidemia - e 284 nella città metropolitana, che portano il conto a 19.121 totali.

"I numeri legati all'emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsabilità dei lombardi stanno imbavagliando la diffusione del virus", ha commentato in serata Gallera.

"Non ci fermeremo"

"Su oltre 14.000 tamponi effettuati - ha aggiunto - solo 786, il 5,4%, hanno rivelato un esito positivo. Il numero dei pazienti ricoverati sia nei reparti, 160 in meno di ieri, che in terapia intensiva, -21, è in continua diminuzione. Rimane la ferita legata ai decessi, la cui crescita sta però progressivamente rallentando - ha sottolineato l'assessore -. Le nostre azioni non si fermeranno fino a che il numero dei nostri concittadini malati di Covid-19 che perdono la vita non sarà totalmente azzerato".

"Stiamo lavorando - ha proseguito Gallera - al rafforzamento dell'attività sanitaria domiciliare attraverso l'utilizzo della telemedicina, del telemonitoraggio e di un piano di sorveglianza che serve a tenere sotto controllo la diffusione del virus nella fase 2. Il miglioramento dei dati, che nei giorni di sta consolidando - ha concluso - ci permette di guardare con positività al futuro, senza abbassare la guarda, bensì mettendo in campo azioni mirate verso una nuova normalità".