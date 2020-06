Coronavirus, DTM non correrà in Autodromo a Monza: salta la gara del 2020

Salta la tappa di Monza del campionato tedesco DTM. Dopo un iniziale rinvio a causa dell'epidemia in corso, la decisione di annullare definitivamente la gara in Autodromo.

La decisione è stata comunicata mercoledì quando il nuovo calendario della stagione 2020, rivisto a seguito dell’epidemia di Coronavirus che ha colpito il mondo, escludeva appunto il Tempio della Velocità. Il campionato tedesco ha in programma venti gare, da luglio a novembre, in soli tre paesi europei: Germania, Belgio e Paesi Bassi.

“Questi tempi difficili, hanno richiesto delle misure straordinarie. Purtroppo, a causa della pandemia di Covid-19, quest’anno non saremo in grado di disputare gare DTM a Anderstorp, Brands Hatch, Monza e San Pietroburgo. Vogliamo ringraziare espressamente questi organizzatori per la loro costruttiva, proficua e leale collaborazione nelle ultime settimane” ha detto Marcel Mohaupt, Direttore Generale ITR:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui tutte le nformazioni sul calendario del campionato e sulla politica di rimborso dei biglietti.