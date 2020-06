Furti di materiale da capannoni, smantellata organizzazione: "basi" a Lesmo e Vimercate

Così veloci da colpire e poi far perdere le proprie tracce, cambiando mezzi e mettendosi in marcia con tir carichi di materiale da rivendere verso i Paesi dell'Est. Sono stati individuati anche a Lesmo e a Vimercate, in Brianza, due delle basi logistiche dell'organizzazione criminale sgominata mercoledì nell'ambito dell'operazione "Speed Team" dai carabinieri del comando provinciale di Siena con la collaborazione della Polizia Nazionale Bulgara e dei comandi dell'Arma di Monza e Vimercate.

L'indagine, condotta fra Italia e Bulgaria, ha portato all’esecuzione di nove Mandati di Arresto Europei (MAE), su sedici indagati accusati di associazione per delinquere, furti e ricettazioni. Il sodalizio criminale, composto per intero da cittadini originari dell'Est Europa, era specializzato in furti ai danni di capannoni industriali nel Centro- Nord Italia. La merce rubata poi veniva caricata su tir diretti in Bulgaria e destinata al mercato dei beni di ricettazione.

Proprio la velocità dei colpi e degli spostamenti, con una presenza fugace in Italia, era il punto di forza dell'organizzazione che non ha però fermato le indagini dei carabinieri dell'Arma di Siena che sono riusciti a localizzare i destinatari dei mandati di arresto europeo anche con il supporto delle Compagnie di Monza e Vimercate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I membri del sodalizio inoltre erano in grado di muoversi rapidamente su tutto il territorio italiano grazie al sostegno fornito da alcuni connazionali che “custodivano” le basi logistiche in numerose località del Centro - Nord d’Italia, come per esempio a Lesmo e a Vimercate.