Bollettino coronavirus: calano persone in ospedale, sei casi tra Monza e Brianza

Prosegue la lotta al coronvirus. Nella giornata di giovedì 9 luglio, tra Monza e provincia, sono state trovate sei persone positive al virus arrivato dalla Cina. In tutta la Lombardia, invece, a fronte di 11.812 tamponi i nuovi casi sono 119: 34 debolmente positivi, 33 in seguito a test sierologici.

Nel frattempo continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali della Regione: i ricoverati sono 232 (13 in meno rispetto a mercoledì): 31 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri) e 201 nei reparti (-10 rispetto a ieri). I decessi non si sono ancora fermati: il virus ha ucciso altre 5 persone e il totale (ufficiale) lombardo è arrivato a 16.730.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I contagi nelle province lombarde

A Milano e Città Metropolitana sono stati registrati 35 contagi (15 in città), 28 a Bergamo, 15 a Mantova, 14 a Brescia, 6 a Monza e Brianza, 5 a Cremona, 5 a Varese, 4 a Pavia, 1 a Lecco e 1 a Sondrio, 0 a Lodi.