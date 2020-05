Bollettino Coronavirus 18 maggio: 175 positivi in Lombardia (con meno tamponi) e 9 casi in Brianza

Ennesima giornata di lotta al Coronavirus quella di lunedì 18 maggio 2020 per Monza e la Lombardia, che da ormai oltre due mesi fanno i conti con l'epidemia. Il nuovo bollettino, che sarà diffuso attorno alle 17.30 da regione Lombardia, sarà quanto mai importante perché lunedì sono trascorse due settimane esatte dall'avvio della fase 2, partita lo scorso 4 maggio con la ripresa di alcune attività economiche e l'allenamento di qualche restrizione.

Il timore della regione e del governo era che le prime riaperture potessero portare a un innalzamento della curva dei contagi che invece, almeno finora, ha mantenuto il suo trend in discesa.

Il 18 maggio è anche il giorno della totale libertà, o quasi, per monzesi e lombardi. Da lunedì, infatti, in città e in regione hanno riaperto praticamente tutti i negozi, i bar, i ristoranti, i parrucchieri e i centri estetici e i musei. In più sarà possibile spostarsi in regione senza autocertificazione, mentre restano chiusi i confini lombardi e valgono ancora le "vecchie" norme sanitarie: dal distanziamento all'obbligo di indossare la mascherina, passando per la necessità di evitare assembramenti.

FOTO - Il contagio nelle province

"Ci sarà aumento dei contagi"

"La Lombardia ha aperto tutte le attività possibili con regole più severe rispetto ad altre regioni, in un quadro di equilibrio fra necessità della vita economica e tutela della salute pubblica", ha spiegato nella tarda serata di domenica il presidente lombardo Attilio Fontana, commentando proprio la nuova ripartenza. "Manteniamo alta la guardia. Alla fine di questa settimana sperimentale - ha chiarito - valuteremo con i nostri tecnici i risultati raggiunti insieme".

Il rischio di una nuova impennata dei casi c'è ed è concreto: "È un momento delicato - ha ammesso lunedì mattina Fontana -. Il lavoro più importante sarà il monitoraggio, tenere sotto controllo il più possibile tutte le persone che in qualche modo sono toccate dal virus, dobbiamo impedire che possa ricominciare a correre. Le infezioni aumenteranno di sicuro, perché più c'è contatto fisico e più aumenteranno - ha sottolineano il governatore -, ma noi dobbiamo tenerle sotto controllo, dobbiamo evitare che si diffondano in maniera controllata, che nascono nuovi focolai. Questo è quello che dovremo fare con grande attenzione".