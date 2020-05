Coronavirus, bollettino contagi morti Monza e Lombardia domenica 24 maggio 2020

Altra giornata di battaglia al Coronavirus per Monza e la Lombardia, travolte ormai oltre tre mesi fa da quello che i vertici regionali hanno più volte definito una "bomba atomica", uno "tsunami".

L'emergenza, a partire da quel 21 febbraio in cui fu scoperto ufficialmente il primo "paziente 1" di Codogno, non è praticamente mai terminata. I dati che arrivano ogni giorno dal bollettino di regione Lombardia continuano ad essere altalenanti: la pressione sugli ospedali cala - meno posti in terapia intensiva e meno ricoveri in generale -, ma nuovi positivi e morti sono sempre molti di più rispetto al resto d'Italia.

Coronavirus, la movida e Rt

Lo scorso 4 maggio è partita ufficialmente la fase 2 - hanno riaperto alcune attività e sono caduti alcuni divieti - e i dati sembrano non averne risentito eccessivamente, almeno stando a quanto assicurano dal Pirellone, confermando il trend in discesa. Ora la prossima tappa fondamentale sarà valutare l'impatto dell'ulteriore allentamento del lockdown avvenuto da lunedì 18, quando tutti i negozi hanno rialzato le saracinesche e per i cittadini è arrivata una libertà di movimento decisamente più ampia.

Dal 3 giugno i lombardi dovrebbero poi poter uscire nuovamente dalla propria regione, e dai confini italiani, ma molto inevitabilmente dipenderà proprio dai numeri. Nei giorni scorsi dall'istituto superiore di sanità hanno confermato che la Lombardia e Monza stanno pian piano abbandonando la fase più acuta dell'emergenza e infatti l'Iss ha certificato che Rt, l'indice di contagio, in regione è sceso da 0,62 a 0,51 con un rischio di diffusione considerato "basso". L'obiettivo è tenerlo sotto l'1.

Fondamentale, però, sarà tenere sotto controllo la movida. Sabato è stato infatti il giorno delle polemiche per le immagini che venerdì sera sono arrivate un po' da tutte le città lombarde con folla fuori dai locali, poche mascherine e distanze ridotte al minimo.

"Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti”, ha ribadito ancora una volta il presidente lombardo Attilio Fontana, che già nei giorni scorsi aveva parlato di "stupidotti" pronti a rischiare per uno spritz.

“Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni lombardi – ha concluso Fontana – mi appello ai Prefetti e ai Sindaci della nostra regione. Lo faccio affinché usino, dove serve, il massimo del rigore. Anche attraverso l’utilizzo della Polizia locale e delle Forze dell’ordine. Con l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come la riduzione dell’orario di apertura e la chiusura”.