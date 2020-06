Bollettino coronavirus Monza Brianza: sono due i nuovi casi nell'ultima giornata

Meno di cento nuovi contagi (99 tamponi positivi sui 9.305 test processati) in Lombardia nelle ultime ventiquattro ore e due nuovi casi accertati in provincia di Monza e Brianza. Il totale dei contagi lombardi è arrivato a 90.680 mentre sono 17.857 gli attualmente positivi in regione. La situazione nelle terapie intensive della Regione è pressoché stabile: attualmente ospitano 98 pazienti, due in più di ieri. Diminuiscono, invece, i ricoverati nei reparti degli ospedali: sono 2.656, 95 in meno rispetto a martedì. Non si ferma, invece, la scia di morte causata dal coronavirus: in una sola giornata il virus ha ucciso 32 persone, il totale è salito a 16.349.

