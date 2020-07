Coronavirus, 55 nuovi positivi e tre casi a Monza e Brianza: i numeri di venerdì 17 luglio

Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 luglio Regione Lombardia ha reso noto il consueto bollettino di aggiornamento relativo all'emergenza coronavirus con i numeri della giornata. Sono 55 i casi di contagio da covid-19 accertati a seguito di 9.911 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi casi positivi, tre dei quali registrati in provincia di Monza e Brianza, 28 sono emersi a seguito di test sierologici e 22 soggetti risultano 'debolmente positivi'.

Continua a salire il numero dei guariti/dimessi con 140 persone in più nell'ultima giornata.

Sono 21 invece le persone attualmente ricoverate nei reparti di terapia intensiva degli ospedali della Lombardia, con un paziente in meno rispetto a giovedì. Cinque in meno invece i ricoveri nei reparti covid a bassa intensità per un totale di 159 persone ancora ospedalizzate. Tre invece le vittime del virus nell'ultima giornata con il totale dei decessi in Lombardia che sale a 16.778.