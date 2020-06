Bollettino coronavirus Monza e Brianza: sei nuovi casi tra città e provincia

Prosegue la lotta al coronavirus a Monza e in Brianza. Nella giornata di lunedì 15 giugno tra città e provincia, secondo quanto riferito dalla Regione, si sono registrati sei nuovi casi, il totale è così arrivato a 5.656. In tutta la Lombardia, invece, il totale è arrivato a 91.917: +256 in un giorno a fronte di 6.637 tamponi (la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi è arrivata a 3,9%, il dato è tra più alti degli ultimi giorni).

"I dati di oggi risentono di 109 tamponi eseguiti a fronte della positività al test sierologico regionale sui cittadini, 8 tamponi conseguenti a sierologici su operatori socio sanitari e 17 su ospiti delle Rsa — ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera —. Degli altri 125 cittadini positivi oggi, alcuni sono riferibili alla positività a seguito di sierologici privati".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a diminuire la pressione sugli ospedali: il numero dei ricoverati in terapia intensiva, infatti, è stabile (94, nessun aumento rispetto a ieri), mentre diminuiscono le persone ricoverate nei reparti: in un giorno il numero è calato di 98 unità (sono 2.018). Non si ferma, invece, il numero dei morti: 8 in 24 ore. Il totale è arrivato a 16.457.