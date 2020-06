Coronavirus, 10 nuovi contagi a Monza e Brianza: in Lombardia ancora 32 morti

Sono 194 i nuovi positivi accertati nella giornata di lunedì 8 giugno in Lombardia a fronte di 4.488 tamponi, con un rapporto tra test effettuati e contagi superiore alla media dei giorni precedenti pari a 4,3%. Sono stati invece dieci, otto in più rispetto a domenica, i nuovi contagi registrati nella provincia di Monza e Brianza. Sono 19.319, cento in meno rispetto al dato di domenica, gli attualmente positivi in Lombardia.

E' pari a 263 pazienti il numero dei guariti nelle ultime ventiquattro ore, resta invece invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva mentre sono stati 93 in meno i pazienti ospedalizzati. Ancora alto il numero dei decessi con 32 persone uccise dal virus in un solo giorno, 16.302 invece le vittime dell'epidemia in Lombardia.