Coronavirus, ancora 10 nuovi contagi a Monza e Brianza: in Lombardia 25 morti

Sono 252 i nuovi casi positivi emersi nell'ultima giornata in Lombardia. Questo l'aggiornamento del bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia. Oltre tredicimila i tamponi effettuati (13.376) con un rapporto pari a 1,9% tra test processati e nuovi contagi. In provincia di Monza e Brianza invece i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore sono stati dieci, per un totale di 5.603 dall'inizio dell'epidemia.

Le persone attualmente positive nella nostra regione sono 17.340 con 517 positivi in meno rispetto a mercoledì. Continua a salire il numero dei pazienti guariti/dimessi che sono stati 744 in un giorno. Ancora sotto quota 100 i ricoveri in terapia intensiva: 97 con un paziente in meno in un giorno. Sono attualmente 2.488 i pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 77 in meno nelle ultime ventiquattro ore. Il virus purtroppo in Lombardia non ha smesso di uccidere e sono stati 25 i decessi nella sola giornata di mercoledì. Il totale delle vittime in Lombardia è salito invece a 16.374.