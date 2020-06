Coronavirus, tre nuovi contagi a Monza e Brianza: in Lombardia ancora 39 morti

Poco più di tremilacinquecento tamponi processati e cinquanta nuovi positivi in Lombardia. Questi i numeri dell'ultimo bollettino di aggiornamento relativo all'emergenza coronavirus nella regione diffuso da Palazzo Lombardia lunedì pomeriggio. Intanto scende il numero delle persone attualmente positive che sono al momento 20.861, 135 in meno rispetto a domenica.

A Monza e Brianza i nuovi casi di contagio registrati sono stati tre, per un totale di 5.521 dall'inizio dell'emergenza. In tutta la regione sono stati tre i pazienti dimessi dalle terapie intensive delle strutture sanitarie lombarde, 167 quelli ancora ricoverati. 3.085 le persone ancora ricoverate negli ospedali, 46 in meno dell'ultima giornata. Sono stati invece 19 i decessi registrati nell'ultima giornata per un totale di 16.131 vittime.