Coronavirus, a Monza risale il numero dei positivi: +81, 134 morti in tutta la Lombardia

Ottantuno nuovi casi di coronavirus a Monza. È quanto emerge dall'ultimo bollettino reso noto dalla Regione Lombardia nel pomeriggio di giovedì 7 maggio. Un aumento importante, il più alto dall'inizio della fase2.

In Lombardia, invece, sono stati svolti 15.488 tamponi e sono state trovate 689 persone positive al virus (il totale è arrivato a 80.089). Il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali è sceso di 231 unità: 480 nelle terapie intensive (numero stabile rispetto a mercoledì) e 5.848 nei reparti. Il numero dei decessi, comunque, rimane elevato: in un giorno il virus ha ucciso altre 134 persone in tutta la regione.

Mascherine per l'esercito

Nelle scorse ore la Lombardia ha consegnato all'Esercito Italiano 150mila mascherine chirurgiche a uso civile e 10mila paia di guanti sterili. Il carico dei dispositivi di protezione individuale è stato effettuato in mattinata presso il magazzino Areu di Rho/MI da personale militare e fa seguito a una precedente fornitura per i soldati impegnati in 'Strade sicure'. Mascherine e guanti verranno smistate nei prossimi giorni dall'Esercito in base alle esigenze dei diversi reparti presenti in Lombardia.

Aggiunge l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta il nostro Esercito per la preziosa attività svolta da settimane sul territorio lombardo - ha commentato l'assessore Foroni - tra le quali anche quelle di bonifica svolte nelle settimane scorse nelle Rsa delle province di Bergamo e di Brescia in stretto raccordo con il contingente di sanificatori inviatoci dalla Russia. L'augurio che faccio è quello di poter continuare a beneficiare di questa collaborazione con le nostre Forze Armate per mettere in sicurezza numerose altre strutture sanitarie della nostra Regione".