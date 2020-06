Coronavirus, ancora 192 contagi in Lombardia: a Monza e Brianza +8 in un giorno

Sono 192 i nuovi positivi registrati nell'ultima giornata in Lombardia, 8 di questi nella provincia di Monza e Brianza. Questo l'aggiornamento giornaliero comunicato dalla Regione nel tardo pomeriggio di martedì 9 giugno.

Dopo l'aumento di percentuale dei tamponi positivi di lunedì, torna per fortuna a calare il rapporto tra nuovi contagi e test effettuati: 1,9%. Buone notizie dalle terapie intensive: -11 persone. -48, invece, i ricoverati non gravi. Ancora 15 morti, ma numero in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Quasi 1.200, poi, i guariti o dimessi.

"Dai dati di oggi emerge che siamo scesi sotto quota 100 posti letto in terapia intensiva e continua ad aumentare il numero dei guariti. Una bella notizia che ci deve spingere a guardare con fiducia al futuro, senza mai abbassare la guardia" ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Riaprono le Rsa in Lombardia

'Le strutture residenziali e semiresidenziali possono riaprire in totale sicurezza: sono previsti test sierologici e tamponi per i nuovi accessi, la presa in carico in appositi centri Covid dei positivi, percorsi di screening e di formazione continua per gli operatori'. L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta cosi' la delibera approvata nelle scorse ore dalla Giunta regionale in merito alla riapertura delle RSA - RSD in Lombardia e della disciplina delle attivita' di neuropsichiatria e si sostegno alle dipendenze a seguito dell'emergenza COVID.

'Abbiamo agito nella consapevolezza di dover trovare un equilibrio molto delicato - ha spiegato Gallera - fra le esigenze delle famiglie di garantire ai propri cari una adeguata presa in carico con le formule di assistenza necessarie e la necessita' di mettere in sicurezza le strutture residenziali, semi residenziali e ambulatoriali con un'attenzione particolare alle situazioni di particolare fragilita' degli ospiti'. Le visite sono consentite solo in situazioni di particolare necessita' e devono essere concordate e autorizzate dal Gestore.

'Questo provvedimento e' stato costruito con un approfondito confronto con le associazioni dei gestori - ha aggiunto Gallera - e individua percorsi specifici per l'accesso alle strutture. Nelle scorse settimane, le ATS della Lombardia hanno disposto l'esecuzione di tamponi a tappeto per ospiti e operatori in servizio, con l'isolamento o il ricovero all'occorrenza dei casi positivi'. Le nuove procedure prevedono un'accurata verifica preliminare volta ad escludere la presenza di sintomi sospetti per COVID-19 e/o l'esposizione a casi COVID-19 nei precedenti 14 giorni e la valutazione della possibilita' di effettuare un efficace isolamento domiciliare. Al paziente presso il suo domicilio (mediante erogatore ADI se non direttamente effettuabile dal personale della U.d.O. residenziale) viene effettuato il tampone naso-faringeo e test sierologico per COVID-19, prevedendo, al contempo, l'isolamento a domicilio del paziente stesso per il periodo di tempo intercorrente tra l'esecuzione dei prelievi e l'ingresso in struttura.

