Coronavirus, bollettino Monza e Lombardia: un solo nuovo contagio in Brianza

Meno di cento casi positivi mercoledì 24 giugno in Lombardia. Sono stati 88 i nuovi contagi da Covid accertati a seguito di poco più di novemila tamponi processati. A Monza e Brianza nelle ultime ventiquattro ore si è registrato un solo nuovo caso di positività al virus per un totale che ha toccato ormai quota 5.741.

"I dati di mercoledì 24 maggio si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali che si attestano a quota 692 (218 in meno di martedì). I pazienti in terapia intensiva sono 48, 3 in meno rispetto all'ultima rilevazione. I nuovi casi positivi sono 88, 17 dei quali sono determinati da positivita' al test sierologico. La nuova catalogazione dei positivi introdotta dal Ministero della Salute, che prevede una distinzione fra i casi identificati a seguito di attivita' di screening e quelli dovuti a sospetto diagnostico, va proprio nella direzione delle richieste formulate nei giorni scorsi da Regione Lombardia all'Istituto Superiore di Sanita' e confortate dalle indicazioni della Comunita' scientifica" ha commentato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.

- i tamponi effettuati: 9.099

totale complessivo: 980.820



- attualmente positivi: 12.227 (-677)



- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 93.261



- i nuovi casi positivi: 88 di cui 17 a seguito di test

sierologici (0.97% rapporto con i tamponi giornalieri)



- i guariti/dimessi: 758

totale complessivo: 64.448



- in terapia intensiva: 48 (-3)



- i ricoverati non in terapia intensiva: 692 (-218)



- i decessi: 7

totale complessivo: 16.586