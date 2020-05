Coronavirus, 82 nuovi ricoveri e 354 nuovi contagi: in Brianza altri 30 casi

Ottantadue nuovi ricoveri negli ospedali della Lombardia. Dopo settimane in cui - salvo poche eccezioni - il dato relativo ai pazienti ospedalizzati continuava a scendere, venerdì 29 maggio, il numero delle persone in ospedale a causa del Covid-19 è tornato a crescere. Invariato invece il numero dei pazienti in terapia intensiva, stabile rispetto al dato di giovedì che vedeva 173 persone ancora monitorate nei reparti specializzati.

Sono stati 14.078 i tamponi effettuati con 2,5 lombardi positivi al virus ogni 100 test, con un rapporto del 2,5% per un totale di 354 persone trovate positive al coronavirus nelle ultime ventiquattro ore. Scende invece il numero delle persone attualmente positive, 22.683 (-230).

Sono stati 546 i pazienti guariti/dimessi nell'ultima giornata e 38 i decessi, per un totale di 16.012 vittime dall'inizio dell'emergenza. A Monza e Brianza i nuovi casi positivi emersi tra giovedì e venerdì sono stati 30, per un totale di 5.510 contagi dall'inizio dell'epidemia.