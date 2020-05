Coronavirus, 19 nuovi casi di contagio a Monza e Brianza

Sono 19 i nuovi contagi in provincia di Monza e Brianza registrati nella giornata di lunedì 11 maggio. Il bilancio ufficiale con i numeri sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria è stato reso noto nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia. Il numero dei pazienti positivi al Covid-19 in provincia è salito quindi a 5.074 persone.

In Lombardia invece i casi di contagio accertati sono 81.871, con un incremento di 364 persone nelle ultime ventiquattro ore. Sette in meno rispetto a ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva (341) e 31 in meno le persone presenti nei reparti ospedalieri, per un totale di 5.397. Sono 68 le persone che hanno perso la vita nella giornata di domenica 10 maggio, cifra che porta il totale delle vittime del virus in Lombardia da fine febbraio a 15.054.

Il contagio nelle province