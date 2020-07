Coronavirus, 115 positivi in Lombardia e 4 nuovi casi a Monza e Brianza

In Lombardia nella giornata di venerdì 3 luglio sono stati 115 i nuovi casi positivi accertati. Quattro invece i nuovi casi in provincia di Monza e Brianza, due in più rispetto ai dati di giovedì. Dei nuovi positivi - come reso noto nel bollettino diffuso da Regione Lombardia - 35 persone sono risultate positive in seguito agli accertamenti su test sierologici e 34 soggetti invece sono "debolmente positivi".

Quasi 10mila i tamponi processati nell'ultima giornata con 261 persone guarite/dimesse e 41 persone ancora ricoverate in terapia intensiva. Sono rimasti invariati rispetto a giovedì anche i ricoveri non in terapia intensiva, 241. Quattro invece i decessi registrati nell'ultima giornata per un totale di 16.675 vittime in Lombardia dall'inizio dell'emergenza.