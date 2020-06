Coronavirus, 13 nuovi casi di contagio a Monza e Brianza: 23 i morti in Lombardia

Sono 13 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Monza e Brianza. A comunicare i dati sabato 13 giugno la Regione. In Lombardia nelle ultime 24 ore su un totale di 9.474 tamponi effettuati sono +210 le persone risultate positive (il 2,2%). Mentre purtroppo risultano altre 23 persone morte per l'epidemia. Diminuisce ancora, per fortuna, la pressione sugli ospedali: c'è una persona in meno ricoverata in terapia intensiva e sono -105 i ricoveri in altri reparti.

Il numero dei contagi nella sola provincia di Monza e Brianza dall'inizio dell'emergenza sanitaria è arrivato a quota 5.640.