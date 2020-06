Coronavirus, a Monza e Brianza solo due nuovi contagi: in Lombardia ancora 21 morti

Solo due nuovi contagi nell'intera provincia di Monza e Brianza. I numeri relativi all'avanzata del contagio diffusi da Regione Lombardia con il bollettino di domenica 7 giugno sono dimezzati rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sull'intero territorio brianzolo sono stati registrati 5.573 casi di positività al coronavirus.

In Lombardia invece domenica 7 giugno, a fronte di poco più di 8mila tamponi processati, sono stati individuati 125 nuovi positivi con un rapporto pari a 1,6% tra test effettuati e nuovi contagiati. Il numero degli attualmente positivi nella regione è sceso di 79 unità in un giorno con 19.420 persone positive al Covid. Sono stati 183 i pazienti guariti e dimessi dagli ospedali, tre in meno i ricoveri nelle terapie intensive rispetto a sabato e 39 posti letto risultano essersi liberati anche nei reparti a minore intensità Covid. In Lombardia purtroppo il Covid continua a uccidere e nelle ultime ventiquattro ore sono state 21 le persone che hanno perso la vita a causa dell'infezione.