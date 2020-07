Il gesto di BrianzAcque: 438.000 euro per sanificare i giochi dei bambini

Il Presidente e Ad Boerci ne è convinto: “I bambini rappresentano il nostro futuro”.

E, ai bambini, BrianzAcque è davvero vicina. Prima l sussidio didattico con la messa on line del progetto Acquainsieme sul consumo responsabile di H20. Poi i fumetti con le divertenti avventure degli eco eroi della famiglia Bevilacqua. Ora che il lockdown è (quasi) acqua passata e i bambini sono tornati a vivere all’aria aperta, ecco arrivare un contributo economico per sanificare e rendere fruibili i giochi nei giardini pubblici e consentire loro svago e divertimento. È questa l’ultima iniziativa varata da BrianzAcque.

Complessivamente, la monoutility pubblica dell’acqua locale ha messo a disposizione delle Amministrazioni dei 56 Comuni soci una somma di 438 mila euro, che sarà suddivisa calcolando e corrispondendo 50 centesimi per abitante. Afferma il Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci: “Da sempre, i bambini sono nel nostro cuore. Rappresentano il futuro e saranno proprio loro a prendersi cura dell’ambiente e della salute del terra e dell’acqua, molto più di quanto non abbiano fatto le nostre generazioni". Dopo l’ultima assemblea societaria, che ancora una volta ha deliberato di rinunciare alla distribuzione degli utili, a BrianzAcque + venuto quasi naturale pensare di destinare una quota di risorse economiche ai Comuni, affinchè li utilizzassero per agevolare l’attività ludica dei loro piccoli cittadini.

Più in dettaglio, BrianzAcque provvederà a destinare ai Comuni che ne faranno richiesta importi economici per facilitare le operazioni di sanificazione/disinfezione di parchi e giardini pubblici e/o all’interno di pertinenza di spazi municipali dove esistono scivoli, altalene, giostrine e giochi di varia natura che, con la bella stagione, anno la gioia dei più piccoli, ma anche delle rispettive famiglie che li accompagnano e li sorvegliano. Per l’intera stagione estiva, BrianzAcque protrarrà inoltre i prelievi gratuiti con tessera di acqua naturale e gasata dalle 68 case dell’acqua presenti sul territorio locale, molte delle quali sono situate proprio nelle immediate vicinanze dei parchi giochi.