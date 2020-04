Buoni spesa: come accedervi nei vari Comuni

Il Governo ha stanziato 400 milioni di euro destinati al soccorso alimentare, e i Comuni si stanno ora organizzando per distribuire i buoni spesa ai propri cittadini in difficoltà. Da una parte, sono al lavoro per individuare le attività commerciali interessate all'iniziativa; dall'altra, per stabilire i criteri d'accesso al sostegno.

Ecco come si sono organizzati i Comuni della provincia di Monza e della Brianza.

Cavenago di Brianza

I buoni spesa a Cavenago di Brianza possono essere richiesti dal 6 aprile 2020: la domanda deve essere fatta tramite l’apposito modulo che va inviato tramite mail (servizi.sociali@comune.cavenagobrianza.mb.it), tramite whatsapp (3240104124), oppure in forma cartacea imbucandolo nella cassetta delle lettere sita in via XXV aprile 10.

Per verificare i requisiti di ammissibilità è necessario consultare il pdf.

Concorezzo

Per ricevere i buoni spesa a Concorezzo non bisogna essere destinatari di altri sostegni economici pubblici come: reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, NASPI, CIGO, CIGS e altri erogati nell’anno 2020. Anche i cittadini titolari di Partite IVA che non percepiscono nessuna forma di reddito rientrano tra i beneficiari. I buoni spesa avranno tagli da 50, 20 e 10 euro, per un totale di 100 euro per ogni componente della famiglia (e un massimo di 500 euro per nucleo familiare), e verranno assegnati tramite l’Ufficio Servizi Sociali. Saranno inoltre previsti 50 euro per ogni componente della famiglia di età compresa tra 0 e 3 anni. Ritirabili su appuntamento dal 2 aprile 2020, dovranno essere utilizzati entro il 10 maggio 2020.

I cittadini aventi diritto potranno scaricare il modulo richiesta e, una volta compilato, inviarlo insieme ad una copia del documento di identità all’indirizzo mail servizisociali@comune.concorezzo.mb.it, oppure mandare una fotografia su WhatsApp al numero 3666692088.

Limbiate

I buoni spesa a Limbiate sono destinati a chi ha sul conto corrente:

meno di € 1.000, se la famiglia ha un solo componente

meno di € 1.500, per 2 componenti

meno di € 2.000, per 3 componenti

meno di € 2.500, per 4 componenti

meno di € 3,000, se la famiglia ha più di 4 componenti

I buoni ammontano a 150 € mensili per 1 componente, 250 per 2 componenti, 350 per 3 componenti, 450 per 4 componenti, 550 per 5 o più componenti.

La domanda va inviata compilando il modulo elettronico, online a partire dalle 12.00 del 4 aprile 2020.

Lissone

I buoni spesa a Lissone sono a riservati a chi, nel mese di marzo 2020, ha percepito un reddito inferiore a:

€ 400 per nuclei familiari composti da una sola persona

€ 500 per nuclei composti da 2 persone

€ 600 per nuclei composti da 3 persone

€ 700 per nuclei composti da 4 persone

€ 800 per nuclei composti da 5 e più persone

Il modulo per richiedere i buoni spesa sarà disponibile sul sito internet del Comune di Lissone nella pagina dedicata, facilmente consultabile in home page. Il modulo dovrà essere scaricato e compilato in tutte le sue parti, oltre che firmato dal richiedente prima della presentazione della richiesta e poi inviato:

via mail all'indirizzo emergenza.covid@comune.lissone.mb.it, allegando il modulo debitamente compilato e firmato

via WhatsApp al numero 3356100708, allegando fotografia del modulo debitamente compilato e firmato

in forma cartacea in una cassetta posta all'ingresso del Comune, depositando il modulo debitamente compilato e firmato solo in caso di comprovata impossibilità all'uso delle suddette modalità

Il massimo erogabile è di € 200 per 1 persona, € 300 per 2 persone, € 400 per 3 persone, € 500 per 4 persone, € 600 per 5 e più persone.