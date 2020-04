Buoni spesa: come accedervi nei vari Comuni

Il Governo ha stanziato 400 milioni di euro destinati al soccorso alimentare, e i Comuni si stanno ora organizzando per distribuire i buoni spesa ai propri cittadini in difficoltà. Da una parte, sono al lavoro per individuare le attività commerciali interessate all'iniziativa; dall'altra, per stabilire i criteri d'accesso al sostegno.

Ecco come si sono organizzati i Comuni della provincia di Monza e della Brianza.

Articolo in aggiornamento

Bovisio Masciago

I buoni spesa a Bovisio Masciago sono destinati, con priorità a:

cittadini che non risultano beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e previdenze da enti pubblici (per esempio reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), attestate mediante autocertificazione

cittadini che autocertificano una disponibilità su conto corrente, alla data della presentazione dell’istanza, inferiore o pari a 2.500 euro.

Il sostegno una tantum è di € 200 per un componente, € 300 per due componenti, € 400 per tre componenti, € 500 per quattro componenti, € 600 per cinque o più componenti. Il modulo deve essere scaricato dal sito e inviato via mail all'indirizzoservizisociali@comune.bovisiomasciago.mb.it oppure, in via eccezionale, può essere compilato tramite colloquio telefonico chiamando il numero 0362 511213.

Cavenago di Brianza

I buoni spesa a Cavenago di Brianza possono essere richiesti dal 6 aprile 2020: la domanda deve essere fatta tramite l’apposito modulo che va inviato tramite mail (servizi.sociali@comune.cavenagobrianza.mb.it), tramite whatsapp (3240104124), oppure in forma cartacea imbucandolo nella cassetta delle lettere sita in via XXV aprile 10.

Per verificare i requisiti di ammissibilità è necessario consultare il pdf.

Concorezzo

Per ricevere i buoni spesa a Concorezzo non bisogna essere destinatari di altri sostegni economici pubblici come: reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, NASPI, CIGO, CIGS e altri erogati nell’anno 2020. Anche i cittadini titolari di Partite IVA che non percepiscono nessuna forma di reddito rientrano tra i beneficiari. I buoni spesa avranno tagli da 50, 20 e 10 euro, per un totale di 100 euro per ogni componente della famiglia (e un massimo di 500 euro per nucleo familiare), e verranno assegnati tramite l’Ufficio Servizi Sociali. Saranno inoltre previsti 50 euro per ogni componente della famiglia di età compresa tra 0 e 3 anni. Ritirabili su appuntamento dal 2 aprile 2020, dovranno essere utilizzati entro il 10 maggio 2020.

I cittadini aventi diritto potranno scaricare il modulo richiesta e, una volta compilato, inviarlo insieme ad una copia del documento di identità all’indirizzo mail servizisociali@comune.concorezzo.mb.it, oppure mandare una fotografia su WhatsApp al numero 3666692088.

Lentate sul Seveso

Da lunedì 6 aprile, i cittadini del comune possono chiedere i buoni spesa a Lentate sul Seveso in caso di:

nuclei familiari/persone prive di qualsiasi reddito - anche temporaneamente - a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria

- anche temporaneamente - a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito (da intendersi nuclei familiari con riduzione totale del reddito) e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di s ostegno al reddito

il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di s nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito

in via residuale situazioni di difficoltà e di bisogno

La famiglia deve avere un saldo sui depositi bancari/postali inferiore a € 10.000,00 aggiornato alla metà del mese precedente all’istanza.

Il sostegno è da intendersi una tantum e assegnato in base al seguente fabbisogno mensile:

€ 200 per 1 componente

€ 300 per 2 componenti

€ 400 per 3 componenti

€ 500 per 4 componenti

€ 600 per più componenti (tetto massimo)

Per i nuclei famigliari del richiedente che percepiscono di altre forme di sostegno al reddito, l’entità del contributo viene ridotta della percentuale del 50%.

Le domande possono essere presentate dal 6 aprile 2020 alle ore 18.00 del 20 aprile 2020. È necessario inviare una mail all'indirizzo protocollo@comune.lentatesulseveso.mb.it indicando il seguente oggetto: DOMANDA BUONO SPESA.

Limbiate

I buoni spesa a Limbiate sono destinati a chi ha sul conto corrente:

meno di € 1.000, se la famiglia ha un solo componente

meno di € 1.500, per 2 componenti

meno di € 2.000, per 3 componenti

meno di € 2.500, per 4 componenti

meno di € 3,000, se la famiglia ha più di 4 componenti

I buoni ammontano a 150 € mensili per 1 componente, 250 per 2 componenti, 350 per 3 componenti, 450 per 4 componenti, 550 per 5 o più componenti.

La domanda va inviata compilando il modulo elettronico, online a partire dalle 12.00 del 4 aprile 2020.

Lissone

I buoni spesa a Lissone sono a riservati a chi, nel mese di marzo 2020, ha percepito un reddito inferiore a:

€ 400 per nuclei familiari composti da una sola persona

€ 500 per nuclei composti da 2 persone

€ 600 per nuclei composti da 3 persone

€ 700 per nuclei composti da 4 persone

€ 800 per nuclei composti da 5 e più persone

Il modulo per richiedere i buoni spesa sarà disponibile sul sito internet del Comune di Lissone nella pagina dedicata, facilmente consultabile in home page. Il modulo dovrà essere scaricato e compilato in tutte le sue parti, oltre che firmato dal richiedente prima della presentazione della richiesta e poi inviato:

via mail all'indirizzo emergenza.covid@comune.lissone.mb.it, allegando il modulo debitamente compilato e firmato

via WhatsApp al numero 3356100708, allegando fotografia del modulo debitamente compilato e firmato

in forma cartacea in una cassetta posta all'ingresso del Comune, depositando il modulo debitamente compilato e firmato solo in caso di comprovata impossibilità all'uso delle suddette modalità

Il massimo erogabile è di € 200 per 1 persona, € 300 per 2 persone, € 400 per 3 persone, € 500 per 4 persone, € 600 per 5 e più persone.

Monza

Dal 6 aprile è possibile chiedere i buoni spesa a Monza, facendo domanda online.

Il valore dei buoni è fissato in € 100 una tantum + 50 euro a componente del nucleo familiare, per un massimo di € 300. Per ottenerli è necessario trovarsi in una situazione di necessità, bisogno e fragilità economica a causa dell’emergenza COVID-19, per:

licenziamento da lavoro a tempo indeterminato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio – 3 aprile 2020

da lavoro a tempo indeterminato o nel periodo 31 gennaio – 3 aprile 2020 cessazione di rapporto di lavoro a tempo determinato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio –3 aprile 2020

di rapporto di a o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio –3 aprile 2020 aver contratto il virus o avere un familiare deceduto in seguito a COVID-19, con ricadute di natura economica sul nucleo familiare stesso

La domanda può essere compilata online nella sezione Servizi Online del sito www.comune.monza.it oppure scaricata e inviata via mail all'indirizzo buonospesa@comune.monza.it.

Seregno

Le famiglie in difficoltà possono chiedere i buoni spesa a Seregno a partire dal 6 aprile 2020 se sono prive di reddito, monoreddito in cassa integrazione per via dell'emergenza Covid-19, lavoratori autonomi che abbiano chiesto il trattamento di sostegno del reddito e loro dipendenti che vivano in famiglie monoreddito. Oppure negli altri casi di grave difficoltà e bisogno. Fondamentale è avere una giacenza sul conto corrente inferiore ai 5 mila euro.

I contributi erogati saranno quantificati in:

€50 settimanali per 1 componente

€80 settimanali per 2 componenti

€120 settimanali per 3 componenti

€150,00 settimanali per 4 componenti

€180,00 settimanali per più componenti (tetto massimo)

Nel caso il nucleo famigliare del richiedente sia percettore di altre forme di sostegno al reddito, l’entità del contributo da corrispondere in funzione delle dimensione del nucleo verrà ridimensionato del 20%.

Il contributo va richiesto sul sito www.comune.seregno.mb.it