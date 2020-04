Buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa del virus: come chiedere il contributo a Monza

Anche a Monza sarà possibile presentare domanda per richiedere i Buoni Spesa per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus come disposto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. I buoni spesa avranno unicamente lo scopo di garantire - alle famiglie in situazione di criticità economica legata alla diffusione dell'epidemia di Covid-19 - l’acquisto di generi alimentari.

"Si tratta di una misura che cerca di andare incontro a tutte quelle persone che a causa della crisi dovuta al Coronavirus non hanno le risorse economiche per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità" ha detto il sindaco Dario Allevi. "L’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio diverse famiglie e imprese. Lo sappiamo bene e, infatti, già nelle scorse settimane abbiamo messo in campo diverse iniziative per sostenere chi è più in difficoltà e abbiamo trovato un accordo con le catene della grande distribuzione per la fornitura gratuita di derrate alimentari. Ora è arrivata questa “mancetta” del Governo che stiamo mettendo a disposizione della nostra comunità in tempi record".

I Buoni Spesa: dove spenderli

Il valore una tantum dei "buoni" è di 100 euro fissi più 50 euro per ciascun componente il nucleo familiare oltre il primo, fino ad un massimo complessivo di 300 euro. I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali della città che aderiranno all'iniziativa attraverso un avviso pubblico e varranno per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (esclusi alcolici e superalcolici) e saranno saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A chi spettano

Nella seduta di venerdì 3 aprile la Giunta ha definito le "linee guida" per la distribuzione dei "buoni spesa". Per beneficiare del contributo bisogna essere residenti a Monza e avere presentato una dichiarazione dei redditi 2019, riferita all'intero nucleo familiare, non superiore a 20 mila euro. Quindi bisogna trovarsi in una situazione di necessità, bisogno e fragilità economica a causa dell’emergenza COVID-19, per una o più delle seguenti motivazioni: licenziamento da lavoro a tempo indeterminato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio – 3 aprile 2020, cessazione di rapporto di lavoro a tempo determinato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio –3 aprile 2020, aver contratto il virus o avere un familiare deceduto in seguito a COVID-19, con ricadute di natura economica sul nucleo familiare stesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come presentare domanda

Da lunedì 6 aprile sarà disponibile l’autocertificazione per presentare l’istanza e tutte le istruzioni utili per richiedere il "buono spesa". La domanda per la presentazione delle richieste potrà essere compilata online nella sezione "Servizi online oppure potrà essere scaricata e inviata via mail all'indirizzo buonospesa@comune.monza.it. Potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Chi ha difficoltà a compilare la domanda online potrà rivolgersi comunque agli uffici comunali di via Guarenti, 2 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17 solo su appuntamento telefonico tel. 039/2832853 – 56 – 29 per evitare assembramenti. Sulla base delle domande e dei requisiti si provvederà poi all'assegnazione dei "buoni spesa".