Autodromo di Monza, l'epidemia modifica il calendario: nuove date per le gare posticipate

L'epidemia di coronavirus modifica il calendario delle gare in programma in Autodromo. A seguito degli ultimi aggiornamenti dei calendari sportivi del Fia World Endurance Championship e della European Le Mans Series comunicati dal Promoter francese, la società che gestisce il Tempio della Velocità ha annunciato i nuovi weekend di gara programmati nel mese di ottobre 2020.

La 4 Hours of Monza della European Le Mans Series si correrà domenica 11 ottobre 2020. La gara, inizialmente prevista per il 10 maggio 2020, era stata posticipata a causa dell’emergenza Covid-19 e ha ora trovato una collocazione a calendario.

Di conseguenza, il Porsche Festival verrà anticipato al 3 e 4 ottobre 2020. L’evento annuale di Porsche Italia non si terrà quindi nel secondo weekend di ottobre, come comunicato a inizio anno, ma nel primo fine settimana del mese.

Il Fia World Endurance Championship concluderà l’ottava stagione (2019-2020), attualmente ferma per il Coronavirus, da agosto a novembre 2020. Pertanto l’appuntamento della 6 Hours of Monza, inserito nel calendario della nona stagione (2020-2021), non avrà luogo dal 2 al 4 ottobre 2020. La nona stagione, fa sapere il Promoter, non inizierà presumibilmente prima di marzo 2021 e il relativo calendario verrà completamente rivisto.

I weekend di gara di ottobre 2020 all’Autodromo Nazionale Monza saranno dunque:

03-04 ottobre 2020 – Porsche Festival (Carrera Cup Italia)

09-11 ottobre 2020 – European Le Mans Series – 4 Hours of Monza

16-18 ottobre 2020 – ACI Racing Weekend

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I calendari di WEC e ELMS sono da ritenersi comunque provvisori e soggetti a cambiamenti dovuti all’evoluzione della situazione emergenziale.