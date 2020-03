Gara DTM a Monza posticipata: si corre in pista a novembre

Il weekend di gara del DTM a Monza è posticipato al 13-15 novembre e sarà la tappa finale del campionato 2020 della serie. A seguito dell’emergenza Covid-19, il Promoter ITR ha riorganizzato il calendario di quest’anno del campionato DTM, nel tentativo di trovare una nuova collocazione ai 10 round della stagione.

Il fine settimana sportivo all’Autodromo Nazionale Monza, inizialmente previsto per il 26-28 giugno, è stato posticipato al 13-15 novembre. La tappa monzese sarà quindi l’ultima gara del campionato 2020 del DTM. I biglietti già acquistati per le date di giugno, rimarranno validi per il nuovo weekend di novembre. Per maggiori informazioni, il pubblico può collegarsi a questa pagina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In queste settimane abbiamo lavorato alacremente con ITR per trovare nel nostro affollato calendario 2020 una data disponibile ad ospitare la gara. I nostri sforzi si sono concentrati sul mese di luglio e di novembre. La scelta è poi ricaduta sulla fine dell’anno, consentendoci non solo di confermare il weekend agonistico ma anche di ospitare la finale del campionato che, ci auguriamo, possa coinvolgere ancora più pubblico” ha spiegato Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo Nazionale Monza, spiega: