In attesa della Fase 2 a Monza ripartono i cantieri sulle strade della città

Da lunedì 27 a Monza ripartono i lavori di manutenzione sulle strade. L’amministrazione comunale ha infatti concordato con le aziende coinvolte - in attesa dell’avvio della cosiddetta “fase 2” dell’emergenza Covid – un piano di ripresa dei cantieri per poter partire con i lavori mentre il traffico veicolare è ancora limitato dalle misure decise dal Governo.

Lavori e strade coinvolte

La programmazione prevede il rifacimento dell’asfalto nei marciapiedi di via Puglia, via Canova e via Annoni; a seguire si procederà con gli asfalti in via Annoni nel tratto da via Aliprandi a via Filzi e di via Canova nel tratto tra via Cremona e viale Libertà.

Anche i cantieri inseriti nell’accordo-quadro di manutenzione siglato all’inizio dell’anno potranno riprendere: asfalti e rappezzi sono previsti in via Meda e via Fiumelatte, in via Tiepolo, in via Correggio e in via Cederna. Ulteriori ripristini per i tratti interessati dal teleriscaldamento saranno eseguiti in via Caronni, via Cantù, via Rivolta e via Sacconi. In programma anche il rifacimento del dosso di attraversamento pedonale tra via Sempione - Monte Bianco e il Villoresi e la sistemazione della rotonda tra la SS 36 e via Monte San Primo.

Al via i lavori in viale Lombardia

Sono ripartiti questa mattina anche i lavori di riqualificazione di viale Lombardia, nel tratto compreso tra piazzale Virgilio e la SS36. In programma la riduzione della larghezza delle carreggiate e l’aumento di spazi di sosta, oltre a nuovi spazi a verde e il completamento dei percorsi pedonali e ciclabili. L’obiettivo è anche ottenere una migliore regolazione dei flussi veicolari che interessa la zona tra viale Lombardia e via Stradella, la cui intersezione verrà sostituita da due semi-rotatorie unite da uno spartitraffico centrale.

