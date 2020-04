Fermato perché ha i capelli 'troppo in ordine': era appena stato dal barbiere, multato

Stava andando in giro con i capelli molto in ordine e ben tagliati. Ed è stato proprio questo a insospettire gli agenti, abituati, evidentemente, alle chiome e alle barbe incolte risultato della chiusura dei parrucchieri per l'emergenza coronavirus. L'uomo è stato fermato e multato: si è scoperto che era appena stato dal parrucchiere.

L'episodio è accaduto a Rovellasca, nel Comasco. L'uomo, che per il suo look ha destato la perplessità della polizia locale, una volta fermato ha subito ammesso di essere appena uscito dal parrucchiere, che aveva deciso di lavorare 'in barba', è proprio il caso di dirlo, ai divieti per il contenimento dell'epidemia Covid.

Per l'hair stylist, un italiano di 50 anni, e il suo ultimo cliente è subito scattata una multa da 280 euro. I vigili, poi, hanno proceduto anche a segnalare il barbiere alla prefettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.