Una cabina per la sanificazione fuori dal comune donata da tre aziende a Carate Brianza

Una sanificazione completa in pochi attimi, semplicemente camminando. A Carate Brianza è stata inaugurata nella giornata di mercoledì la prima cabina di igienizzazione ideata da tre aziende brianzole, con sede a Carate. "Kabi", il primo modello di cabina di sanificazione a secco è stata posizionata davanti all'ingresso del Palazzo Comunale e al taglio del nastro erano presenti il sindaco Luca Veggian, il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, Silvano Casazza (Direttore Generale ATS Brianza), Nunzio Del Sorbo (Direttore Generale ASST Vimercate) e gli ideatori di Kabi Italia.

Diversamente dai dispositivi di sanificazione attualmente in commercio, il modello di cabina di sanificazione brianzola utilizza un principio di funzionamento differente che si basa sull'atomizzazione ad ultrasuoni di una soluzione igienizzante che viene trasformata in nebbia sanificante. "Un’intuizione funzionale che ha il vantaggio così di non bagnare persone ed oggetti al momento del passaggio" ha commentato il primo cittadino Luca Veggian.

"Insieme alla cabina sanificante, le tre aziende hanno voluto inoltre donare al Comune un Dispenser di Gel igienizzante, un Termoscanner con rilevazione a polso della temperatura corporea e una telecamera speciale per l’individuazione della presenza della mascherina. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la nostra Comunità" ha aggiunto il sindaco del comune brianzolo. "Una significativa testimonianza di come le nostre Aziende abbiano saputo trasformare esigenze nate con l’emergenza in un vantaggio per tutta la Comunità" ha concluso.

"Kabi, il primo modello di cabina di sanificazione a secco realizzato da tre piccole medie imprese brianzole che permette di sanificare persone e oggetti. La cabina è stata donata al Comune di Carate Brianza. Il genio brianzolo al servizio della collettività" ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala presente mercoledì alla cerimonia di inaugurazione.

FOTO - L'inaugurazione della cabina Kabi