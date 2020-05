"I veri supereroi", tra Ironman e Spiderman spunta anche un infermiere: l'omaggio in Brianza

Ironman, Capitan America, Batman e Spiderman. E al centro, tra i supereroi di fantasia, un infermiere. Simbolo di migliaia di donne e uomini che da mesi, dietro le loro mascherine, combattono per salvare vite a volte rischiando la loro. Eroi di tutti i giorni, eroi veri.

La rappresentazione, dal titolo "I veri supereroi" nata dalla fantasia di Chiara Bigatti, illustratrice, è apparsa du decine di cartelloni pubblicitari gestiti dal Gruppo Publionda di Trezzo sull'Adda. L'installazione, presente da diversi giorni anche a Vimercate, lungo la provinciale Monza-Trezzo, non è passata inosservata e ha subito raccolto diversi pareri favorevoli anche sui social, riscuotendo approvazione.

Un omaggio dedicato a chi è in prima linea a sfidare il virus che la società che gestisce gli spazi ha voluto diffondere attraverso i cartelloni pubblicitari rimasti vuoti in questo periodo di difficoltà anche per le aziende. Oltre a Vimercate l'opera ha trovato spazio a Trezzo sull'Adda e sui cartelloni in alcuni comuni della Bergamasca.