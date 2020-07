Coronavirus, 71 casi in Lombardia: a Monza e Brianza un solo nuovo positivo

Un solo nuovo caso di positività al covid in provincia di Monza e Brianza nella giornata di mercoledì 8 luglio e 71 positivi accertati in Lombardia. Questi i numeri diffusi da Regione Lombardia con il bollettino quotidiano. Sono stati 10.675 i tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore e dei 71 soggetti positivi, 24 risultano a seguito di test sierologici e 23 sono 'debolmente positivi'.



Sono più di 673 le persone che sono guarite o sono state dimesse nell'ultima giornata, meno due invece i ricoveri nelle terapie intensive degli ospedali lombardi, 18 in meno i ricoveri covid nei reparti ordinari.

Dodici le vittime del virus nelle ultime ventiquattro ore con il totale dei decessi in Lombardia che sale ormai a 16.725.

