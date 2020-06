Chiude l'ultimo reparto Covid all'ospedale di Carate

Carate è ospedale "Covid free". Il quarto piano del blocco ospedaliero destinato, ancora fino a martedì 16 giugno, a pazienti Covid, non ospita più alcun malato: gli ultimi due sono stati trasferiti all’ospedale "fratello" di Vimercate e il piano si appresta ad essere completamente sanificato. Il quinto piano, area anch’essa destinata al ricovero per coronavirus era già stato "liberato" il 18 maggio scorso, rendendo i 36 letti di dotazione di nuovo disponibili per la degenza chirurgica in elezione.

"È certamente un passaggio fondamentale, una svolta per l’Ospedale di Carate che, voglio ricordarlo, a cavallo fra febbraio e marzo, aveva rivoluzionato il proprio assetto, registrando un picco di oltre 70 pazienti infetti ricoverati e una media di 15 in attesa di ricovero in Pronto Soccorso", ha spiegato Nunzio Del Sorbo, Direttore Generale dell’Asst. Dall’inizio dell’emergenza sono stati, complessivamente, oltre 265 i pazienti Covid presi in carico dall’ospedale di via Mosè Bianchi.

Ripristinata, dunque, a 360°, l’offerta della struttura di Carate. Il quinto piano è ritornato ad essere, a pieno regime, il piano della chirurgia in elezione: qui sono ospitati i pazienti con interventi programmati, per i quali, nel giro di 72 ore, i sanitari organizzano il prericovero, il tampone nasofaringeo di accertamento Covid e successivamente (in caso di negatività, ovviamente) l’intervento chirurgico (generale, ortopedico e, in misura minore, anche ginecologico).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il quarto piano è destinato a diventare, invece, la cosiddetta "zona grigia" o filtro, con 8 camere singole. Qui sono ospitati pazienti chirurgici provenienti dal Pronto Soccorso, in attesa dell’esito del tampone: se positivi sono trasferiti a Vimercate; se negativi si trasferiscono al quinto piano per essere destinati alla sala operatoria.